Межбанк: ждем интригу во вторник

После достаточно ограниченного по объемам операций понедельника (из-за выходного в США наш межбанк работал по доллару на ТОМе) — вторник будет первым полноценным днем работы межбанка на этой неделе. Это увеличит статистику торгов и снова создаст определенную интригу на валютном рынке. После вчерашних спекулятивных ралли по доллару со взлетом котировок в начале с утренних 27,94/27,96 гривен до 28,01/28,03 гривен и выше, а затем быстрого проседания курса до 27,79/27,81 гривен к концу дня – сегодня всех участников рынка будет волновать один вопрос — куда пойдет курс.

ОВГЗ

С одной стороны — в пользу нацвалюты играет начало периода бюджетных платежей у клиентов, что создает определенный дефицит гривны на межбанке и заставляет экспортеров активнее продавать валютную выручку, а импортеров сдерживает в их возможностях по покупке валюты. Кроме этого — сегодня состоится аукцион Минфина Украины по размещению гривневыхна 91,483, 791 и 1190 дней, долларовых на 715 дней и облигаций в евро на 1 год. Даже с учетом ограничений по продаже бумаг на 91 день (максимум 500 млн гривен) и на 483 дня (максимум 1,5 млрд гривен) — аукцион будет привлекательным для инвесторов и бюджет получит значительные средства. Нехватка гривны на рынке до конца этой недели как за счет аукциона и расчетов по нему, так и за счет периода бюджетных платежей — поддержит курс нацвалюты в этот период.

С другой стороны — в последние дни спекулянты и часть крупных продавцов валюты не без поддержки Нацбанка (он активно выкупал излишек доллара на торгах и не давал курсу просесть) провели определенную игру «на повышение» с целью в 28 гривен за доллар и вчера в середине дня достигали данного уровня. Более того, вчера из-за расчетов по доллару ТОМом — многие заявки как покупатели, так продавцы перенесли на сегодня и это дополнительно увеличит как спрос, так и предложение на торгах. И не факт, что отложенный спрос не сработает против гривны и с помощью спекулянтов не превратится в новый драйвер для роста котировок.

Курсовой тренд на межбанке во вторник будет чрезвычайно зависим от поведения крупных игроков (как местных, так и нерезидентов), результатов аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и от действий Нацбанка. Спекулянты продолжат попытки снова загнать курс к 28 гривнам и выше, подстраиваясь под действия крупных покупателей, а также снова станут активно работать «в две стороны».

По нашим прогнозам статистика торгов во вторник будет находиться в пределах $ 180−210 млн при заключении до 560 сделок. Нацбанк постарается не вмешиваться сегодня в ход торгов, но при значительном избытке предложения мы увидим его на рынке с интервенцией по покупке доллара, что и поддержит его котировки даже в случае ситуативного укрепления позиций гривны.

На аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ интерес нерезидентов и крупных местных игроков к вложениям в гривневые долги Украины сохранится. Мы прогнозируем при сохранении доходности на уровне от 9,25% (по коротким бумагам) и до 12,15% годовых (по более долгосрочным бумагам) неплохие суммы привлечения средств в бюджет. По гривневым бумагам — в пределах 8,1- 12,4 млрд грн, в долларах — до $ 95−140 млн (при доходности до 3,95% годовых) и в евро — до 65−75 млн (при доходности от 2,25% до 3% годовых).Такие значительные объемы операций с облигациями во вторник и среду существенно повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков.

Тем более, что 12 февраля НБУ провел тендер по рефинансированию и разместил ресурсы на срок до 1 820 дней 17-ти банкам на 9,325 млрд грн под 6% годовых. И операции по получению рефинанса от регулятора и затем покупки на эти средства новых ОВГЗ с доходностью от 9,25% до 12,15% годовых — очень даже неплохой заработок для банков.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 16 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,70 — 28,05 грн, евро — коридор 33,55 — 33,95 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,82 / 27,84

евро — 33,78 / 33,81

Курсы валют на Межбанке

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