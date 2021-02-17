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Можно ли не отрабатывать две недели в случае увольнения – ответ Гоструда

Можно ли не отрабатывать две недели в случае увольнения – ответ Гоструда

Увольнение по собственному желанию может быть двух видов: увольнение по уважительным причинам и увольнение без уважительных причин. Отличаются они тем, что в первом случае работник не обязан уведомлять работодателя об увольнении за две недели. Он имеет право уволиться хотя бы и в день подачи соответствующего заявления.

Об этом сообщается на сайте Гоструда.

Увольнение по уважительным причинам:

  • прекращение трудового договора вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, условий коллективного или трудового договора предусматривает обязательную выплату выходного пособия в размере, предусмотренном в коллективном договоре, но не меньше трехмесячного среднего заработка.

Увольнение без уважительных причин:

  • работник обязан уведомить работодателя о следующем увольнении письменно за две недели соответствующим заявлением;
  • если работник требует расторжения трудового договора, работодатель не имеет права удерживать его, задерживая расчет и выдачу трудовой книжки;
  • за задержку расчета при увольнении предусмотрена ответственность: в случае невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм в определенные сроки, при отсутствии спора об их размере работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки до дня фактического расчета;
  • по желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением;
  • при желании работнику выплачивается денежная компенсация за все не использованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей.

Справка Finance.ua:

  • При работе в ночное время установленная продолжительность работы (смены) сокращается на один час. Это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени.
  • На внеочередном заседании 8 февраля Правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия».

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По материалам Finance.UA
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