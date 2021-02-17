Можно ли не отрабатывать две недели в случае увольнения – ответ Гоструда

Увольнение по собственному желанию может быть двух видов: увольнение по уважительным причинам и увольнение без уважительных причин. Отличаются они тем, что в первом случае работник не обязан уведомлять работодателя об увольнении за две недели. Он имеет право уволиться хотя бы и в день подачи соответствующего заявления.
Об этом сообщается на сайте Гоструда.
Увольнение по уважительным причинам:
Увольнение без уважительных причин:
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