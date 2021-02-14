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Алексей Авраменко: противостояние банков и ритейлеров за межбанковскую комиссию

Алексей Авраменко: противостояние банков и ритейлеров за межбанковскую комиссию

Уже много лет между украинскими банками и ритейлерами идет спор об уменьшении размера межбанковской комиссии (interchange fee) за безналичную оплату товаров и услуг. Ритейлеры давно и безуспешно пытались снизить комиссию, и, похоже в 2021 году их надежды могут исполнится.

В октябре 2020 были зарегистрированы два законопроекта № 4178 и № 4178−1, которые призваны в разы снизить размер банковской комиссии за безналичные платежи — с 2−3% до 0,3% (законопроект № 4178) или до 0,9% (законопроект № 4178−1).

Межбанковская комиссия взимается банками с ритейлеров во время каждой безналичной транзакции. При этом, торговая точка не имеет права переносить эту комиссию на конечного покупателя.

Размер interchange в Украине составляет 2−2,5% от суммы транзакции. В странах ЕС эта комиссия законодательно ограничена и не может превышать 0,2−0,3%.

Желание ритейлеров (супермаркеты, е-commerce, сети АЗС, рестораны, кафе, магазины у дома и т. д.) снизить размер комиссии понятно. Согласно официальным данным НБУ, за 9 месяцев 2020 года, сумма безналичных операций составила 1550,1 млрд грн.

В среднем у покупателя с картой средний чек выше на 25%, чем у покупателя с наличными.

Соответственно — комиссия, которую банки получили за первые девять месяцев прошлого года, составила несколько миллиардов гривен. С ростом безналичных платежей (особенно с учетом пандемии и активного внедрения cashless-экономики) эта сумма будет только увеличиваться.

Еще один важный момент — в среднем у покупателя с картой средний чек выше на 25%, чем у покупателя с наличными.

Очевидно и стремление банков сохранить комиссию. На сегодня это один из основных источников заработка банка в рознице.

Этот доход банк реинвестирует в покупку терминалов, их обслуживание, формирование программ лояльности, кешбеки и т. д.

По словам некоторых представителей банков, резкое снижение комиссии может привести к тому, что банки могут снять у бизнеса свои терминалы, свернуть программы лояльности и даже стать причиной сворачивания cashless-экономики.

Да, есть определенные риски — снижение interchange может привести к удорожанию банковских услуг для пользователя и «прикручиванию гаек» для клиентов, образно говоря.

К примеру, банки из-за «пересыхания ручья» комиссии, могут отменить кешбеки или ввести абонентскую плату за карту, сделать платным пополнение карты для клиентов.

Вопрос в другом — что будут делать ритейлеры с бюджетом в несколько миллиародов? Возможно, «раздадут» потребителям, создав собственные кешбек-программы, или инвестируют в программы лояльности, а может быть — положат себе в карман? Вопрос риторический.

Лично я уверен, что снижение комиссии не приведет к снижению темпов внедрения cashless-экономики. Причин этому несколько.

  • Во-первых, снижение interchange предполагается проводить постепенно. Авторы законопроекта № 4178 предлагают такую схему: с 1 января 2021 года — 1% от суммы транзакции, с 1 июля 2021-го — 0.65%, с 1 января 2022-го — 0,3%.

Творцы законопроекта № 4178−1 настроены менее решительно и предлагают снизить комиссию с 2021 года на уровне 1,2% от суммы транзакции, с 2022-го — 1%, с 2023-го — 0,9%.

  • Во-вторых, обслуживание наличных (инкассация и т. д.) с каждым годом становится все дороже. Так, с сентября 2020 НБУ повысил тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот.

Также впервые установлен тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности. Ранее эта услуга была бесплатной.

Уверен, что в ближайшие пару лет тариф вырастет еще больше. Это, в свою очередь, косвенно может способствовать расширению безналичных форм расчетов.

  • В-третьих, потребность в POS-терминалах в ближайшее время только усилится из-за законодательных инициатив, связанных с тотальной фискализацией и минимизацией схем по уклонению от уплаты налогов. При установке РРО, должны быть установлены и POS-терминалы или их аналоги.
  • И самое главное — украинцы уже привыкли платить безналично. Так, еще в 2019 Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по популярности платежей с помощью носимых устройств.

Пандемия коронавируса только усилила тренд cashless- платежей. К примеру, во время карантина сервис пополнения карт наличными в терминалах EasyPay вырос на 80% и сохранил положительную динамику и после выхода из жесткого локдауна.

Ярким примером декешизации стала оплата в общественном транспорте. Так, например, по данным Львовэлектротранс, количество билетов, проданных через приложение EasyWallet, составляет 27−30% от общего числа электронных билетов. Как показывает наш опыт — буквально пять безналичных платежей в общественном транспорте помогают выработать привычку не использовать наличные.

Привычку платить картой уже не изменить. Поэтому я уверен, что и ритейлерам, и банкам придется искать компромисс в вопросе interchange.

Алексей Авраменко, СЕО EasyPay

По материалам Finance.UA
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