Алексей Авраменко: противостояние банков и ритейлеров за межбанковскую комиссию

Уже много лет между украинскими банками и ритейлерами идет спор об уменьшении размера межбанковской комиссии (interchange fee) за безналичную оплату товаров и услуг. Ритейлеры давно и безуспешно пытались снизить комиссию, и, похоже в 2021 году их надежды могут исполнится.
В октябре 2020 были зарегистрированы два законопроекта № 4178 и № 4178−1, которые призваны в разы снизить размер банковской комиссии за безналичные платежи — с 2−3% до 0,3% (законопроект № 4178) или до 0,9% (законопроект № 4178−1).
Межбанковская комиссия взимается банками с ритейлеров во время каждой безналичной транзакции. При этом, торговая точка не имеет права переносить эту комиссию на конечного покупателя.
Размер interchange в Украине составляет 2−2,5% от суммы транзакции. В странах ЕС эта комиссия законодательно ограничена и не может превышать 0,2−0,3%.
Желание ритейлеров (супермаркеты, е-commerce, сети АЗС, рестораны, кафе, магазины у дома
В среднем у покупателя с картой средний чек выше на 25%, чем у покупателя с наличными.
Соответственно — комиссия, которую банки получили за первые девять месяцев прошлого года, составила несколько миллиардов гривен. С ростом безналичных платежей (особенно с учетом пандемии и активного внедрения cashless-экономики) эта сумма будет только увеличиваться.
Еще один важный момент — в среднем у покупателя с картой средний чек выше на 25%, чем у покупателя с наличными.
Очевидно и стремление банков сохранить комиссию. На сегодня это один из основных источников заработка банка в рознице.
Этот доход банк реинвестирует в покупку терминалов, их обслуживание, формирование программ лояльности, кешбеки
По словам некоторых представителей банков, резкое снижение комиссии может привести к тому, что банки могут снять у бизнеса свои терминалы, свернуть программы лояльности и даже стать причиной сворачивания cashless-экономики.
Да, есть определенные риски — снижение interchange может привести к удорожанию банковских услуг для пользователя и «прикручиванию гаек» для клиентов, образно говоря.
К примеру, банки из-за «пересыхания ручья» комиссии, могут отменить кешбеки или ввести абонентскую плату за карту, сделать платным пополнение карты для клиентов.
Вопрос в другом — что будут делать ритейлеры с бюджетом в несколько миллиародов? Возможно, «раздадут» потребителям, создав собственные кешбек-программы, или инвестируют в программы лояльности, а может быть — положат себе в карман? Вопрос риторический.
Лично я уверен, что снижение комиссии не приведет к снижению темпов внедрения cashless-экономики. Причин этому несколько.
Творцы законопроекта № 4178−1 настроены менее решительно и предлагают снизить комиссию с 2021 года на уровне 1,2% от суммы транзакции, с 2022-го — 1%, с 2023-го — 0,9%.
Также впервые установлен тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности. Ранее эта услуга была бесплатной.
Уверен, что в ближайшие пару лет тариф вырастет еще больше. Это, в свою очередь, косвенно может способствовать расширению безналичных форм расчетов.
Пандемия коронавируса только усилила тренд cashless- платежей. К примеру, во время карантина сервис пополнения карт наличными в терминалах EasyPay вырос на 80% и сохранил положительную динамику и после выхода из жесткого локдауна.
Ярким примером декешизации стала оплата в общественном транспорте. Так, например, по данным Львовэлектротранс, количество билетов, проданных через приложение EasyWallet, составляет 27−30% от общего числа электронных билетов. Как показывает наш опыт — буквально пять безналичных платежей в общественном транспорте помогают выработать привычку не использовать наличные.
Привычку платить картой уже не изменить. Поэтому я уверен, что и ритейлерам, и банкам придется искать компромисс в вопросе interchange.
Алексей Авраменко, СЕО EasyPay
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