На дороги выехали фантомные патрули: юристы прогнозируют вал исков

Министерство внутренних дел Украины в очередной раз выступило с новой инициативу. На этот раз они решили ударить по нарушителям скорости движения в стиле «Джеймса Бонда».

На украинские дороги выводят «фантомные патрули» — полицейские патрульные автомобили, которые во время движения будут измерять скорость рядом идущих или встречных машин.

Первые автомобили уже работают на дорогах Украины.

Однако, работа таких патрульных автомобилей не урегулирована законодательно, говорят юристы, что создает общественный резонанс и опасность.

«Работа приборов дистанционного измерения скорости должна быть сертифицированной и отвечать Техническому регламенту средств измерительной техники, утвержденному постановлением Кабмина», — отметил в беседе с UBR.ua адвокат, управляющий партнер ЮФ «Марусяк и партнеры» Владимир Марусяк.

Порядок использования органами полиции приборов измерения скорости утвержден приказом МВД Украины № 1026 от 18.12.2018 г. В этот приказ не вносили изменения по использованию фантомных патрулей, добавил юрист.

Это поставит под сомнение каждое решение, принятое в отношении нарушителей о привлечении их к административной ответственности и взыскании с них штрафов.

«Смысл в том, что отсутствие законодательного регулирования работы фантомных патрулей будет означать неприемлемости доказательств, которые они будут подавать», — говорит Марусяк.

Пример ситуации: такое полицейское авто настигает водителя, фиксирует превышение скорости, инспекторы патрульной полиции видят нарушение, останавливают водителя и составляют постановление о привлечении к административной ответственности за превышение скорости, накладывают штраф.

Сущность дел о привлечении к административной ответственности нарушителей ПДД заключается в том, что полицейский должен доказать надлежащими и допустимыми доказательствами правомерность привлечения к ответственности.

Эта процедура должна происходить в строгом соответствии с требованиями законодательства, подчеркивает адвокат.

Иными словами, отсутствие законодательного регулирования деятельности «фантомных патрулей» заранее сведет на нет все выявленные нарушения.

«Доказывать то, что прибор исправен и соответствует требованиям законодательства, должны полицейские. В судебном процессе такие постановления о нарушении скоростного режима будут признаны незаконными из-за неприемлемых доказательств, и штраф будет отменен», — рассказывает Владимир Марусяк.

Следующий неопределенный момент работы «фантомных патрулей» заключается в том, что МВД хочет сделать их «невидимыми». Это означает, что на таких автомобилях не будет традиционных опознавательных знаков полицейского автомобиля, как проблесковые маячки на крыше, наклейки с логотипом полиции на дверях.

Проблесковые маячки предлагают спрятать в решетке радиатора.

«Аргументы для оспаривания наложенного штрафа — отсутствие опознавательных знаков или включенных проблесковых маячков, вряд ли будут восприняты и учтены судом», — заметил нам Марусяк.

На данный момент непонятно, как правильно действовать водителям, если их будет останавливать автомобиль без явных опознавательных знаков полиции, поскольку в данном случае такие автомобили больше будут похожи, к сожалению, на «разбойников», а не правоохранителей, резюмирует юрист.