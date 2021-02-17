В КГГА планируют реконструировать аэродром аэропорта «Киев» до 2025 года

В 2021—2025 годах планируется провести реконструкцию аеродорома Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского (Жуляны), в частности, 2021−2022 годах предусмотрена разработка проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение.
Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Согласно распоряжению, реконструкция предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2810 м), строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования
На сайте аэропорта сообщается, что проектом предусмотрено повышение класса аэродрома, которое позволит заходить на посадку воздушным судам по минимуму CAT II категории IКАО.
«Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты с большей, чем сейчас, пассажировместимостью, типа Airbus A321, следовательно, позволит сократить количество рейсов в условиях увеличения пассажиропотока», — пояснили в аэропорту.
При этом, источник финансирования первого этапа проекта — разработки проектно-сметной документации — деньги аэропорта.
В то же время дальнейшее финансирование работ по реконструкции аэродрома будет осуществляться за счет бюджетных или привлеченных средств.
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