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В КГГА планируют реконструировать аэродром аэропорта «Киев» до 2025 года

В КГГА планируют реконструировать аэродром аэропорта «Киев» до 2025 года

В 2021—2025 годах планируется провести реконструкцию аеродорома Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского (Жуляны), в частности, 2021−2022 годах предусмотрена разработка проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Согласно распоряжению, реконструкция предусматривает удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП) на 500 м (до 2810 м), строительство новых рулежных дорожек, перронов, светосигнального оборудования и т. п.

На сайте аэропорта сообщается, что проектом предусмотрено повышение класса аэродрома, которое позволит заходить на посадку воздушным судам по минимуму CAT II категории IКАО.

«Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты с большей, чем сейчас, пассажировместимостью, типа Airbus A321, следовательно, позволит сократить количество рейсов в условиях увеличения пассажиропотока», — пояснили в аэропорту.

При этом, источник финансирования первого этапа проекта — разработки проектно-сметной документации — деньги аэропорта.

В то же время дальнейшее финансирование работ по реконструкции аэродрома будет осуществляться за счет бюджетных или привлеченных средств.

По материалам Економічна Правда
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