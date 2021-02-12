Какие ставки по депозитам банки предлагали в январе — данные НБУ

В январе 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения не изменились и составили 8,0% годовых.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Размеры ставок в январе:
Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1343 млрд грн, в т. ч. населения увеличился на 0,8% – до 680 млрд грн, предприятий снизился на 2,0% до 644 млрд грн.
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