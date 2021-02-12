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Какие ставки по депозитам банки предлагали в январе — данные НБУ

Какие ставки по депозитам банки предлагали в январе — данные НБУ

В январе 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения не изменились и составили 8,0% годовых.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Размеры ставок в январе:

  • средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых;
  • ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе составляли 1,2% годовых;
  • ставки по гривневым депозитам для предприятий составляли 3,8%;
  • ставки по валютным депозитам для предприятий выросли с 1,1% до 1,2 годовых.

Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1343 млрд грн, в т. ч. населения увеличился на 0,8% – до 680 млрд грн, предприятий снизился на 2,0% до 644 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 607,56 млрд грн, что на 28,1% или 133,12 млрд грн больше, чем на 1 января 2020 г. (474,44 млрд грн).
  • Многие украинцы хранят сбережения в долларах, однако класть их на валютный депозит не очень выгодно по сравнению с гривневым депозитом, где процентная ставка ощутимо выше. Теперь же граждане смогут получить дополнительную доходность.
  • Прошлый 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

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По материалам Finance.UA
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