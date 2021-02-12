Юлия Барабаш: термин «криптобанк». Ширма или неизбежный виток мировой финансовой системы?

Швейцария, Лихтенштейн и Люксембург шагают впереди планеты всей и упорно не хотят терять статус апологетов финансового новаторства и надежности финансовых операций в мире.
Так, DUKASCOIN стал первым крипто-проектом традиционного банка со всеми необходимыми лицензиями. Швейцария, на сегодняшний день, находится в процессе адаптации своего финансового законодательства к криптовалютным операциям и институциям.
Не пасут задних и Сингапур с Китаем: в первом, криптовалюты существенно укрепили свои позиции на законодательном уровне на протяжении 2020 года — крупнейший банк DBS анонсировал запуск площадки по продаже криптовалют.
Также платформа будет предоставлять возможность выпуска обеспеченных активами цифровых токенов и кастодиальный сервис для хранения цифровых активов, что говорит об их курсе на создание полноформатного «криптобанка».
Еще в 2019 году в Китае власти радикально изменили гнев на милость относительно криптовалют, и объявили о всесторонней их поддержке.
Международные эксперты видят в этом стратегическое желание поднебесной вытеснить международных гегемонов — доллар и Федеральную резервную систему США, а также решить давно наболевший вопрос интернационализации юаня.
Естественно, в обеих азиатских странах все подобные операции подлежат жесткому государственному контролю и обязательному лицензированию участников рынка.
«Банк» звучит солидно и внушает большее доверие, а криптобанк по сути — это инвестфонд
Но все ли придерживаются таких высоких стандартов на сегодня?
Нет. И более того, само понятие «банк» — это даже аванс, который служит «крючком» для привлечения новых клиентов, поскольку практически все существующие криптобанки еще очень далеки от традиционных финансовых учреждений во всех аспектах: начиная от портфеля услуг, и заканчивая легитимностью и регуляторными механизмами.
«Банк» звучит солидно и внушает большее доверие, а криптобанк по сути — это инвестфонд и обычная криптовалютная платформа, которая берет на себя лишь часть традиционных функций: конвертацию валют, хранение средств, обналичивание, эквайринг
Перейду на реальные примеры: Sygnum и SEBA. Две компании, которым швейцарский финрегулятор Finma выдал временные лицензии на осуществление банковской деятельности и операций с ценными бумагами.
До сих пор сектору криптоактивов не удавалось полностью убедить местный регулятор в том, что он может безопасно и надежно интегрировать криптосферу в мир традиционных финансов. Группы Sygnum и SEBA, однако, доказали, что это возможно.
Банк Sygnum даже создал свой собственный цифровой платежный токен с опорой на швейцарский франк, который можно использовать для совершения сделок на его платформе.
В США осенью 2020 также появился первый криптобанк-биржа Kraken получила лицензию Штата Вайоминг на создание банка для работы с цифровыми деньгами.
Клиенты смогут использовать криптовалюту в качестве инвестиций, оплачивать ей счета и получать в ней зарплату, пока только на территории США, но с дальнейшими планами на мировую экспансию.
В начале 2021 года также появился первый криптовалютный банк федерального уровня — компании Anchorage. Она предоставляет услуги по хранению цифровых активов, в том числе для институциональных инвесторов.
Касаемо Украины и России, криптобанки не спешат осваивать эти рынки, поскольку законодательная база еще слишком сыра для подобной деятельности. Хотя президенту Украины, премьер-министру и министру цифровой трансформации было выдвинуто предложение о выпуске национального токена.
Аргументы против «криптобанков»
Мое мнение — по состоянию на начало февраля 2021 года, все те компании, которые именуют себя криптобанками скорее являются квазиучреждениями, пока не способными брать на себя полноценные функции фиатных средств и традиционных банков. И вот почему я так считаю:
И это лишь некоторые аргументы. Но, в заключение однозначно могу выделить тренд на сближение криптопроектов и традиционных банков в 2021 году. То же добавление «крипты» в PayPal и более широкая интеграция классических услуг в криптопространство: карты с привязкой к криптовалюте, оплата счетов, депозиты и р2р-переводы.
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Оптимизация финансовых взаимоотношений между компаниями и частными лицами, минимальные комиссии и безопасность — это то, что будет привлекать следующее поколение пользователей.
Последнее слово здесь будет за государственными регуляторами: полноценно разрешить деятельность криптобанков можно будет только при условии жесткого регулирования операций, и самих учреждений.
Поэтому легких переводов без комплаенса и кипы документов, которые возможны на сегодня с криптокошелька на кошелек по «никнейму» и про другие выгоды операций через «крипту» можно забыть…
Однако, в перспективе, криптобанкинг станет проводником финансовых услуг не только для криптопользователей, но и в целом людей, которые живут в очень отдаленных уголках земли и не имеют возможности пользоваться банком.
В мире насчитывается более 101 млн пользователей «крипты». За последние два года их число выросло на 189%. И это только начало.
Юлия Барабаш, управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers
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