0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Авторские колонки рынка
- 102 0

Юлия Барабаш: термин «криптобанк». Ширма или неизбежный виток мировой финансовой системы?

Юлия Барабаш: термин «криптобанк». Ширма или неизбежный виток мировой финансовой системы?

Швейцария, Лихтенштейн и Люксембург шагают впереди планеты всей и упорно не хотят терять статус апологетов финансового новаторства и надежности финансовых операций в мире.

Так, DUKASCOIN стал первым крипто-проектом традиционного банка со всеми необходимыми лицензиями. Швейцария, на сегодняшний день, находится в процессе адаптации своего финансового законодательства к криптовалютным операциям и институциям.

Не пасут задних и Сингапур с Китаем: в первом, криптовалюты существенно укрепили свои позиции на законодательном уровне на протяжении 2020 года — крупнейший банк DBS анонсировал запуск площадки по продаже криптовалют.

Также платформа будет предоставлять возможность выпуска обеспеченных активами цифровых токенов и кастодиальный сервис для хранения цифровых активов, что говорит об их курсе на создание полноформатного «криптобанка».

Еще в 2019 году в Китае власти радикально изменили гнев на милость относительно криптовалют, и объявили о всесторонней их поддержке.

Международные эксперты видят в этом стратегическое желание поднебесной вытеснить международных гегемонов — доллар и Федеральную резервную систему США, а также решить давно наболевший вопрос интернационализации юаня.

Естественно, в обеих азиатских странах все подобные операции подлежат жесткому государственному контролю и обязательному лицензированию участников рынка.

«Банк» звучит солидно и внушает большее доверие, а криптобанк по сути — это инвестфонд

Но все ли придерживаются таких высоких стандартов на сегодня?

Нет. И более того, само понятие «банк» — это даже аванс, который служит «крючком» для привлечения новых клиентов, поскольку практически все существующие криптобанки еще очень далеки от традиционных финансовых учреждений во всех аспектах: начиная от портфеля услуг, и заканчивая легитимностью и регуляторными механизмами.

«Банк» звучит солидно и внушает большее доверие, а криптобанк по сути — это инвестфонд и обычная криптовалютная платформа, которая берет на себя лишь часть традиционных функций: конвертацию валют, хранение средств, обналичивание, эквайринг и т. д. Однако, сегодня любая платформа может называть себя как хочет, если ее юрисдикция это позволяет.

Перейду на реальные примеры: Sygnum и SEBA. Две компании, которым швейцарский финрегулятор Finma выдал временные лицензии на осуществление банковской деятельности и операций с ценными бумагами.

До сих пор сектору криптоактивов не удавалось полностью убедить местный регулятор в том, что он может безопасно и надежно интегрировать криптосферу в мир традиционных финансов. Группы Sygnum и SEBA, однако, доказали, что это возможно.

Банк Sygnum даже создал свой собственный цифровой платежный токен с опорой на швейцарский франк, который можно использовать для совершения сделок на его платформе.

В США осенью 2020 также появился первый криптобанк-биржа Kraken получила лицензию Штата Вайоминг на создание банка для работы с цифровыми деньгами.

Клиенты смогут использовать криптовалюту в качестве инвестиций, оплачивать ей счета и получать в ней зарплату, пока только на территории США, но с дальнейшими планами на мировую экспансию.

В начале 2021 года также появился первый криптовалютный банк федерального уровня — компании Anchorage. Она предоставляет услуги по хранению цифровых активов, в том числе для институциональных инвесторов.

Касаемо Украины и России, криптобанки не спешат осваивать эти рынки, поскольку законодательная база еще слишком сыра для подобной деятельности. Хотя президенту Украины, премьер-министру и министру цифровой трансформации было выдвинуто предложение о выпуске национального токена.

Аргументы против «криптобанков»

Мое мнение — по состоянию на начало февраля 2021 года, все те компании, которые именуют себя криптобанками скорее являются квазиучреждениями, пока не способными брать на себя полноценные функции фиатных средств и традиционных банков. И вот почему я так считаю:

  • для расчетов в криптовалюте вполне достаточно кошелька и его функционала, а обменять деньги можно на бирже, статус «банка» без надобности для этих действий;
  • расчетные функции банков будут постепенно отмирать, да, они не исчезнут совсем, но сохранят за собой лишь функции аккумулирования средств и выдачи кредитов: тогда какой смысл гнаться за уходящим в прошлое статусом?
  • с криптовалютными проектами мало кто хочет иметь дело, во многом из-за отсутствия нормативной базы;
  • проблемы с платежами криптобанки не решат, поскольку платежные системы — это те же банки с большими ограничениями по деятельности и AML/CFT;
  • на сегодня полностью легально работать по особой криптовалютной лицензии можно только в Японии, где такая лицензия стоит $ 300 тыс., а ее получение — непростой процесс.

И это лишь некоторые аргументы. Но, в заключение однозначно могу выделить тренд на сближение криптопроектов и традиционных банков в 2021 году. То же добавление «крипты» в PayPal и более широкая интеграция классических услуг в криптопространство: карты с привязкой к криптовалюте, оплата счетов, депозиты и р2р-переводы.

***

Оптимизация финансовых взаимоотношений между компаниями и частными лицами, минимальные комиссии и безопасность — это то, что будет привлекать следующее поколение пользователей.

Последнее слово здесь будет за государственными регуляторами: полноценно разрешить деятельность криптобанков можно будет только при условии жесткого регулирования операций, и самих учреждений.

Поэтому легких переводов без комплаенса и кипы документов, которые возможны на сегодня с криптокошелька на кошелек по «никнейму» и про другие выгоды операций через «крипту» можно забыть…

Однако, в перспективе, криптобанкинг станет проводником финансовых услуг не только для криптопользователей, но и в целом людей, которые живут в очень отдаленных уголках земли и не имеют возможности пользоваться банком.

В мире насчитывается более 101 млн пользователей «крипты». За последние два года их число выросло на 189%. И это только начало.

Юлия Барабаш, управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.