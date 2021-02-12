LG выпустила улучшенные солнечные панели с эффективностью 22,1 %

Подразделение LG Business Solutions USA заявило о выпуске двух новых солнечных панелей с увеличенным выходом энергии. Как заверяет LG, это самые мощные и высокопроизводительные модули компании на сегодняшний день.
Новые 66-элементные модули LG NeON R и NeON R Prime на базе технологии Back Contact Technology будут доступны для строительных организаций и домовладельцев в США уже этой весной. При этом солнечная панель LG NeON R для жилых помещений имеет выходную мощность до 440 Вт, а LG NeON R Prime – до 425 Вт. Как правило, солнечные панели обеспечивают выходную мощность от 250 до 400 Вт. Таким образом, новинки от LG являются одними из наиболее мощных решений на рынке. Обе версии обладают эффективностью до 22,1%, в то время как для большинства доступных на рынке решений этот показатель находится в диапазоне 15-20%.
Используемая технология Back Contact Technology позволяет размещать все межсоединители на нижней стороне ячейки. Это, в свою очередь, позволяет увеличить потенциал поглощения солнечного света и снизить уязвимость к экологическим повреждениям, таким как микротрещины, которые потенциально увеличивают потери энергии. Электроды также перенесены на заднюю часть панели.
Обе панели обеспечиваются 25-летней ограниченной гарантией, которая распространяется на продукт, производительность и работы. Для них гарантируется выработка не менее 92,5% заявленной выходной мощности.
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