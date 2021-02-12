Apple не откажется от выпуска iPhone 13 mini

Прошлой осенью компания Apple представила свой флагманский модельный ряд смартфонов iPhone 12, в котором, по сравнению с iPhone 11, появился новый смартфон в компактном форм-факторе – iPhone 12 mini, от которого ожидали очень высоких продаж. К сожалению, эти ожидания не оправдались, и смартфон продается хуже со всего модельного ряда iPhone 12, из-за чего в Сети появились слухи о планах компании Apple полностью отказаться от его преемника.
Сейчас появились аналитические данные о том, что компания Apple же не откажется от выпуска iPhone 13 mini, несмотря на низкие продажи актуальной версии компактного смартфона. При этом Apple планируют прекратить производить iPhone 12 mini уже во втором квартале этого года, поскольку смартфоны будут произведены в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос потенциальных покупателей.
Следует понимать, что это далеко не то же самое, что снятие смартфона с продажи, ведь модель и дальше будет доступна для покупки. Низкие продажи оправданы многими факторами, в том числе действительно ощутимым успехом других моделей iPhone 12, хорошими продажами iPhone SE второго поколения, который вышел незадолго до iPhone 12 mini, а также проблемным аккумулятором нового компактного флагмана, который показывает себя не лучшим образом на фоне решений конкурентов и даже на фоне других iPhone 12.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователиПозавчера, 18:01 - 68251 13
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Вчера, 12:15 - 1990 11
С 1 марта украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 — МинздравВчера, 10:45 - 783 8
Кабмин не выполняет условия зеленого меморандума и шантажирует инвесторов - ТынныйВчера, 18:52 - 339 6
Госкомпания по добыче урана второй год подряд отчитывается о сотнях миллионов убытковВчера, 19:40 - 229 5
Названа возможная цена газа для домохозяйств после запуска рынкаВчера, 13:00 - 11860 3
В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всегоВчера, 06:45 - 2214
Витренко объяснил, почему добытый в Украине газ стоит 2,6 гривны, а продают по 6,99Вчера, 12:15 - 1990 11
Новая почта изменила правила упаковки для отправленийВчера, 18:30 - 1746
Банки повысили кредитные ставки для населенияВчера, 16:16 - 1643
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Вчера, 14:06 - 490
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)Позавчера, 10:00 - 1215
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 647
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 902
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 490