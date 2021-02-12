Apple не откажется от выпуска iPhone 13 mini

Прошлой осенью компания Apple представила свой флагманский модельный ряд смартфонов iPhone 12, в котором, по сравнению с iPhone 11, появился новый смартфон в компактном форм-факторе – iPhone 12 mini, от которого ожидали очень высоких продаж. К сожалению, эти ожидания не оправдались, и смартфон продается хуже со всего модельного ряда iPhone 12, из-за чего в Сети появились слухи о планах компании Apple полностью отказаться от его преемника.

Сейчас появились аналитические данные о том, что компания Apple же не откажется от выпуска iPhone 13 mini, несмотря на низкие продажи актуальной версии компактного смартфона. При этом Apple планируют прекратить производить iPhone 12 mini уже во втором квартале этого года, поскольку смартфоны будут произведены в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос потенциальных покупателей.

Следует понимать, что это далеко не то же самое, что снятие смартфона с продажи, ведь модель и дальше будет доступна для покупки. Низкие продажи оправданы многими факторами, в том числе действительно ощутимым успехом других моделей iPhone 12, хорошими продажами iPhone SE второго поколения, который вышел незадолго до iPhone 12 mini, а также проблемным аккумулятором нового компактного флагмана, который показывает себя не лучшим образом на фоне решений конкурентов и даже на фоне других iPhone 12.