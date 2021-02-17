Как вернуть часть уплаченных вами налогов в 2021 (инфографика)

Налоговую скидку в 2021 году могут получить украинцы, которые в прошлом году лечились от бесплодия, усыновили ребенка или отдали ребенка на учебу. Это перечислено в законе о налоговой декларации.
Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.
Если ваш ребенок попал на платное обучение, часть стоимости обучения можно вернуть. Более того, налоговая скидка действует не только на оплату обучения, но и на собственное или других родственников (родителей, супруга/супруги).
Жилье. За аренду, покупку и строительство жилья можно получить довольно большую скидку от государства. Поэтому налоговая скидка распространяется на:
Уплаченные проценты по ипотечному жилищному кредиту. Государство может вернуть вам часть денег, но не с суммы всей ипотеки, а только с тех процентов, которые вы уплатили в течение последнего года.
Сумма арендной платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица. Таких в Украине почти 1,5 миллиона человек по данным профильного министерства. Но для этого нужно заключить официальный договор об аренде.
Уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья. Это построенные и строящиеся при государственной поддержке жилые дома (комплексы) и квартиры.
Под налоговую скидку подпадают и другие расходы украинцев. В частности:
Размер налоговой скидки. Налоговая скидка — это 18% от суммы, которую вы заплатили. Например, за год вы заплатили по ипотечному кредиту 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч — это проценты. Тогда вам считают 18% от 20 тысяч и вы получите 3 600 гривен назад. Или же вы заплатили 10 тысяч гривен за обучение ребенка — тогда ожидайте 1 800 гривен возвращения.
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