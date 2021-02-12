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НБУ обновил правила расчета стоимости потребительских кредитов

НБУ обновил правила расчета стоимости потребительских кредитов

Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что изменилось:

  • реальная годовая процентная ставка и общая стоимость потребительского кредита должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита.

Для чего это необходимо:

  • таким образом потребитель еще до подписания договора получит полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита;
  • это позволит покупателю с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений и принимать обоснованные решения о пользовании потребительским кредитом.

Небанковские финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей, а также отражению их в рекламе, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.

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Кроме этого, потребитель получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей – обязательном приложении к паспорту потребительского кредита и договора.

Небанковские финансовые учреждения должны до 13 мая 2021 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного постановления.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
  • НБУ утвердил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе и о защите прав потребителей финансовых услуг.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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