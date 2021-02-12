НБУ обновил правила расчета стоимости потребительских кредитов

Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Что изменилось:
Для чего это необходимо:
Небанковские финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей, а также отражению их в рекламе, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.
Кроме этого, потребитель получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей – обязательном приложении к паспорту потребительского кредита и договора.
Небанковские финансовые учреждения должны до 13 мая 2021 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного постановления.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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