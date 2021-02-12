НБУ обновил правила расчета стоимости потребительских кредитов

Национальный банк утвердил обновленные правила расчета небанковскими учреждениями ключевых показателей стоимости потребительского кредита.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что изменилось:

реальная годовая процентная ставка и общая стоимость потребительского кредита должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита.

Для чего это необходимо:

таким образом потребитель еще до подписания договора получит полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита;

это позволит покупателю с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений и принимать обоснованные решения о пользовании потребительским кредитом.

Небанковские финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету этих показателей, а также отражению их в рекламе, на официальных сайтах кредитодателей, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте потребительского кредита.

Кроме этого, потребитель получит подробную информацию о стоимости потребительского кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей – обязательном приложении к паспорту потребительского кредита и договора.

Небанковские финансовые учреждения должны до 13 мая 2021 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного постановления.

Справка Finance.ua:

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

НБУ утвердил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе и о защите прав потребителей финансовых услуг.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.