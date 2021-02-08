Каждый третий украинец не хочет отказываться от путешествий из-за коронавируса (инфографика)

Международная ассоциация Гэллапа (GIA) провела глобальное исследование об отношении к коронакризису в конце 2020 года.

Результаты исследования были обнародованы на пресс-конференции: «Противодействие COVID-19 и вакцинация: как мнения украинцев отличаются от взглядов жителей других стран».

Согласно результатам исследования, Украина вошла в пятерку стран, которые не согласны с ограничением путешествий между странами для противодействия COVID-19.

Довольно высокая поддержка ограничений в путешествиях между странами в Японии (85%), Германии (83%), Польше (71%). В России за ограничение 68%, а против — 28%.

Во время исследования было опрошено 44 тыс. 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены собеседования по представительной выборке из примерно тысячи мужчин и женщин. Погрешность опроса составляет от +3−5% на уровне 95% доверия.

Справка Finance.ua: