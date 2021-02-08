0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Мобильная версия Google Chrome получит новую важную функцию

Мобильная версия Google Chrome получит новую важную функцию

Google Chrome для мобильных устройств получит новую функцию, над которой уже сейчас работают разработчики. Браузер получит функцию системы рекомендаций вроде подобной в YouTube.

Фирменная система рекомендаций появится в мобильной версии браузера Google Chrome для Android и других систем. Свежая тестовая сборка приложения уже получила вкладку с заголовком «Люди также смотрят».

Получить доступ к новой функции можно, проведя пальцем вверх по нижней панели. На странице отобразится подборка статей и видеороликов.

Новая функция предлагает «бесконечную» ленту новостей, список которых подбирается исходя из предпочтений пользователя, а также географического положения и интересов людей конкретного региона. В дальнейшем Google, по данным источников сети, интегрирует такой режим подбора контента стабильную версию Google Chrome, но дата релиза модифицированной версии браузера пока не объявлена.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.