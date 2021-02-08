Европарламент поддержал закон, блокирующий возврат «ПриватБанка», — Шевченко

Национальный банк Украины приветствует принятый большинством Европейского парламента Доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, написал в своем Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его данным, в докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом, в том числе в банковской отрасли.

«Европейский парламент приветствует принятый в мае 2020 закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот закон усилил устойчивость банковского сектора и сделал невозможным возвращение „ПриватБанка“ предыдущим владельцам», — написал Шевченко.

Он заверил, что НБУ приложит «все усилия для защиты законности решений о национализации „ПриватБанка“, сохранения финансовой стабильности».

Шевченко также напомнил, что НБУ передал на рассмотрение Верховной Рады согласованный с экспертами Международного валютного фонда законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках.