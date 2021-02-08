Зеленский в январе получил менее тысячи долларов зарплаты

В январе Государственное управление делами выплатило президенту Владимиру Зеленскому 22,5 тыс. грн заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

Из руководящего состава офиса президента (ОП) самую большую зарплату получил руководитель аппарата Алексей Днепров. Ему в прошлом месяце перечислили 74,3 тыс. грн.

На втором месте — заместитель руководителя О П Кирилл Тимошенко — 59,8 тыс. грн, а на третьем его непосредственный руководитель Андрей Ермак — 37 тыс. грн.

Заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов получили по 35,2 тыс. грн, 33,5 тыс. грн и 30,6 тыс. грн соответственно.

Наименьшая заработная плата выплачена Олегу Татарову — лишь 21,9 тыс. грн.

Информация о вознаграждения Юрия Костюка, Игоря Жовквы и Романа Машовца в расходах Государственного управления делами отсутствует.

В общем работникам Офиса президента в январе перечислили более 14 млн грн.

Напомним, должностной оклад президента составляет 28 тыс. грн, руководителя ОП — 18 тыс. грн, его первого заместителя — 16 тыс. грн, а заместителя 15 тыс. грн.