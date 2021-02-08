Зеленский в январе получил менее тысячи долларов зарплаты

В январе Государственное управление делами выплатило президенту Владимиру Зеленскому 22,5 тыс. грн заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.
Из руководящего состава офиса президента (ОП) самую большую зарплату получил руководитель аппарата Алексей Днепров. Ему в прошлом месяце перечислили 74,3 тыс. грн.
На втором месте — заместитель
Заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов получили по 35,2 тыс. грн, 33,5 тыс. грн и 30,6 тыс. грн соответственно.
Наименьшая заработная плата выплачена Олегу Татарову — лишь 21,9 тыс. грн.
Информация о вознаграждения Юрия Костюка, Игоря Жовквы и Романа Машовца в расходах Государственного управления делами отсутствует.
В общем работникам Офиса президента в январе перечислили более 14 млн грн.
Напомним, должностной оклад президента составляет 28 тыс. грн, руководителя ОП — 18 тыс. грн, его первого заместителя — 16 тыс. грн, а заместителя 15 тыс. грн.
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