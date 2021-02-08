«Укравтодор» введет систему для автоматизации приоритезации ремонта и строительства дорог

Укравтодор получил поддержку двух мировых дорожных ассоциаций относительно избранного пути управления дорожными активами. В рамках реформы управления качеством в дорожной отрасли Укравтодор вводит систему HMD-4. Это программное обеспечение, которое 122 правительства мира используют для приоритезации ремонтов и строительства дорог.
Об этом сообщил facebook Укравтодор.
Программа позволит эффективно управлять дорожными активами.
Что это значит. Мировые практики управления дорожными активами, приоритезации ремонтов и мониторинга состояния дорог будут применены в Украине.
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«Получение лицензии на использование HMD-4 позволит Украине идти в ногу с другими игроками международного дорожного рынке — привлекать инвестиции, и лучше контролировать качество дорожных работ. Впервые система HDM-4 начала использоваться в Украине еще 7 лет назад — для проектов ЕИБ, ЕБРР и Всемирного банка.
Как это работало раньше? В 2020 году Укравтодор уже сделал первый шаг к совершенствованию системы приоритезации ремонтов — путем использования Методологии приоритезации ремонтов, разработанной ГП «ГосдорНИИ». Методология учитывает состояние дороги, интенсивность трафика и социально-экономический эффект, который получит государство и регион в результате ремонта или строительства.
Кроме этого, с 2005 года существует Система управления состоянием покрытий (СУСП), разработанная ГП «Укргипродор». СУСП была разработана на основе HMD-3, предыдущей версии программы. К сожалению, длительное время система не наполнялась данными и устарела как по набору данных, так и с точки зрения программного продукта.
Как система будет имплементироваться? Рабочая группа из Управления качеством в дорожной отрасли при Укравтодоре в настоящее время обрабатывает технические задания и нормативно-правовые акты, которые позволят ввести использование на всех уровнях управления дорожным проектом.
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