Межбанк: хороший четверг для гривны

Четверг на валютном рынке прошел позитивно для гривны, хотя основная часть игроков и ожидала другого развития событий. Несмотря на активную раскачку курса в последние два дня, сегодня все же предложение по доллару превышало спрос и котировки просели на 10 копеек — с утренних 27,86/27,88 до 27,76/27,78 гривен к концу сессии. После 15 часов у Нацбанка даже появилась возможность быстро купить $ 20 млн по 27,78 гривен, что затем окончательно выровняло спрос и предложение на межбанке.
Ход торгов:
С самого утра некоторые спекулянты пробовали задирать рынок к уровням в 27,90 гривен за доллар и целью в 28 гривен к концу дня, но покупатели не поддержали таких действий и спекулянтам пришлось отступить. К 11 часам курс просел до 27,855/27,87 гривен, а к полудню его все же подтянули до уровня в 27,87/27,885. Именно в этот период были совершены основные сделки на торгах 11 февраля, а индикатор межбанка — справочный курс НБУ на 12:00 был зафиксирован на отметке 27,8719 гривен. После полудня желающих купить становилось все меньше и продавцы были вынуждены снижать свои курсовые аппетиты, а покупатели становились все разборчивее при совершении сделок и периодически откровенно пользовались ситуацией, занижая котировки. В итоге, к обеду курс просел до 27,82/27,835 гривен, к 14 часам – до 27,80/27,815 гривен, а к 15:00 — до 27,785/27,80. После трех часов на межбанк вышел Нацбанк и купил $ 20 млн по 27,78 гривен, что окончательно остановило котировки четверга на отметке 27,76/27,78 к концу сессии. Благодаря снижению котировок доллара сегодня на межбанке подешевел и евро — с утренних 33,78/33,80 гривен до 33,69/33,71 к концу торгов.
Главные события 11 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,78 / 27,80
евро — 33,74 / 33,76
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2128 / 1,2129
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя стоимость отопления в домах со счетчикамиВчера, 19:44 - 2794 22
Майнинг Bitcoin требует больше электроэнергии, чем вся Аргентина12 ч. назад - 966 14
В Украине рекордное потребление электроэнергии за шесть лет14 ч. назад - 1549 9
МВД хочет ужесточить ответственность за «пьяное» вождение10 ч. назад - 1269 7
Сергей Блажевич: зачем Украине Бюро экономической безопасности8 ч. назад - 292 5
Средняя стоимость отопления в домах со счетчикамиВчера, 19:44 - 2794 22
Сколько работодателей готовы платить IT-шникам от 100 тыс. грн10 ч. назад - 1811 1
В Украине рекордное потребление электроэнергии за шесть лет14 ч. назад - 1549 9
Mastercard вводит платежи в криптовалютах9 ч. назад - 1425
Единый реестр должников: кто в черном списке и что грозит неплательщикам2 ч. назад - 1307
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 505
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 362
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 743 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1557
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1291