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Межбанк: хороший четверг для гривны

Межбанк: хороший четверг для гривны

Четверг на валютном рынке прошел позитивно для гривны, хотя основная часть игроков и ожидала другого развития событий. Несмотря на активную раскачку курса в последние два дня, сегодня все же предложение по доллару превышало спрос и котировки просели на 10 копеек — с утренних 27,86/27,88 до 27,76/27,78 гривен к концу сессии. После 15 часов у Нацбанка даже появилась возможность быстро купить $ 20 млн по 27,78 гривен, что затем окончательно выровняло спрос и предложение на межбанке.

Ход торгов:

С самого утра некоторые спекулянты пробовали задирать рынок к уровням в 27,90 гривен за доллар и целью в 28 гривен к концу дня, но покупатели не поддержали таких действий и спекулянтам пришлось отступить. К 11 часам курс просел до 27,855/27,87 гривен, а к полудню его все же подтянули до уровня в 27,87/27,885. Именно в этот период были совершены основные сделки на торгах 11 февраля, а индикатор межбанка — справочный курс НБУ на 12:00 был зафиксирован на отметке 27,8719 гривен. После полудня желающих купить становилось все меньше и продавцы были вынуждены снижать свои курсовые аппетиты, а покупатели становились все разборчивее при совершении сделок и периодически откровенно пользовались ситуацией, занижая котировки. В итоге, к обеду курс просел до 27,82/27,835 гривен, к 14 часам – до 27,80/27,815 гривен, а к 15:00 — до 27,785/27,80. После трех часов на межбанк вышел Нацбанк и купил $ 20 млн по 27,78 гривен, что окончательно остановило котировки четверга на отметке 27,76/27,78 к концу сессии. Благодаря снижению котировок доллара сегодня на межбанке подешевел и евро — с утренних 33,78/33,80 гривен до 33,69/33,71 к концу торгов.

Главные события 11 февраля на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 27,86/27,88 просел до 27,76/27,78 гривен к концу сессии.
  • НБУ купил $ 20 млн по 27,78 гривен во второй половине сессии.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8719 гривен, а официальный на 12 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8384 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,78 / 27,80
евро — 33,74 / 33,76

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2128 / 1,2129

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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