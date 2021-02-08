В «Укроборонпроме» назвали сроки полной ликвидации концерна

Государственный оборонный концерн «Укроборонпром» будет окончательно ликвидирован и разделен на ряд холдингов до конца июня 2021 года.

Об этом сообщил глава предприятия Юрий Гусев.

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«Мы ожидаем, что принятие законопроекта № 3822 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидации Государственного концерна и создание нового оборонного холдинга под названием Оборонительные системы Украины», — рассказал Гусев.

Глава Г К напомнил, что госконцерн будет реорганизован в два холдинга — Оборонительные системы Украины и Аэрокосмические системы Украины. В первый войдут шесть подхолдингов, специализирующихся на авиаремонте, вооруженной технике, радарных и морских системах, высокоточных вооружениях, боеприпасах и спецхимии.

«Трансформация предприятий, которые войдут в холдинг Оборонительные системы Украины, продлится от шести до 12 месяцев», — добавил чиновник.