В «Укроборонпроме» назвали сроки полной ликвидации концерна

Государственный оборонный концерн «Укроборонпром» будет окончательно ликвидирован и разделен на ряд холдингов до конца июня 2021 года.
Об этом сообщил глава предприятия Юрий Гусев.
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«Мы ожидаем, что принятие законопроекта № 3822 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидации Государственного концерна и создание нового оборонного холдинга под названием Оборонительные системы Украины», — рассказал Гусев.
«Трансформация предприятий, которые войдут в холдинг Оборонительные системы Украины, продлится от шести до 12 месяцев», — добавил чиновник.
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