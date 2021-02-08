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Tesla запустит в Китае исследовательский центр, который разработает электромобиль за $25 000

Tesla запустит в Китае исследовательский центр, который разработает электромобиль за $25 000

Компания Tesla уже снабжает электромобилями китайской сборки потребителей в Европе, пока в Германии не начнёт работать новое предприятие, покрывающее потребности местного рынка. В Шанхае также должен появиться исследовательский центр, который собственными силами разработает новую модель электромобиля, предлагаемую и за пределами Китая.

Как отмечает Electrek, в своём недавнем интервью глава китайского подразделения Tesla Том Чжу (Tom Zhu), строительство исследовательского центра уже ведётся, и это будет первый центр такого типа за пределами США. От инженерных разработок до дизайна и ходовых испытаний — в Китае Tesla сможет осуществлять полный цикл работ по созданию новых моделей. Исследовательский центр начнёт работать до конца текущего года, в его состав войдут более 20 различных лабораторий.

В будущем силами китайских специалистов будет разработана новая модель электромобиля, как отмечает представитель компании. Она будет производиться в Китае и предлагаться по всему миру. В сентябре прошлого года Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что Tesla в течение трёх лет наладит выпуск электромобиля стоимостью $25 000. Нельзя исключать, что новая модель будет разработана и встанет на конвейер именно в Китае. Tesla уже подала заявку в регулирующие органы Китая, согласно которой выпуск новой модели будет освоен в Шанхае уже в 2022 году. Илон Маск некоторое время назад заявил, что для рынка Европы компания могла бы выпустить небольшой электрический хэтчбек.

По материалам 3dnews.ru
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