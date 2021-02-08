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Автобусом в Европу: Украина подписала соглашение о налаживании транспортного сообщения

Автобусом в Европу: Украина подписала соглашение о налаживании транспортного сообщения

Украина подписала соглашение о налаживании автобусного сообщения со странами Европейского Союза.

Об этом сообщает в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Сегодня в Брюсселе во время 7-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС подписал Протокол, дополняющий Соглашение Interbus. Для нас это означает не только существенное улучшение условий пассажирских автобусных перевозок и заимствования лучшего европейского опыта, но и возможность свободной конкуренции на международной арене в будущем”, – написал Владислав Криклий.

По его словам, изменения в Соглашение также будут способствовать открытию для Украины рынка автобусных перевозок ЕС и других стран-членов соглашения – Турции, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.

Криклий отметил, что благодарен за поддержку и сотрудничество европейской стороны.

Справка Finance.ua:

  • В октябре 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если не будет никаких форсмажоров, то Украина подпишет соглашение с ЕС о совместном авиапространстве в 2021 году.

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По материалам УНН
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