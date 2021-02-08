Эксперту, который помог «приватизировать» нефтепровод, объявили о подозрении – СБУ

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные заключения которого способствовали незаконному выводу из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-центру СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействовал в реализации сделки, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.

Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалось в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков сделки, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре.

Проведенной в ходе расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуты.

11 февраля 2021 года фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме, возвращения стратегического объекта государству.