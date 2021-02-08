Единый реестр должников: кто в черном списке и что грозит неплательщикам

Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников Украины. В течение 2020 года их количество выросло на 300 тысяч.
Об этом пишет 24 канал.
По данным OpenDataBot, в 2020 году украинцы больше всего задолжали за:
В Единый реестр должников могут попасть как обычные люди, то есть физические лица, так и юрлица (компании, фирмы и тому подобное).
После того как частным или государственным исполнителям поступает исполнительный лист о задолженности, информация заносится в автоматизированную систему исполнительного производства. Из этой базы она автоматически передается в ЕРД.
В ЕРД вносится информация о тех, кто:
Риски для неплательщика
Доступ к реестру имеет каждый, поэтому информацию могут получить также и кредиторы перед выдачей займа.
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