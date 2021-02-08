Единый реестр должников: кто в черном списке и что грозит неплательщикам

Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников Украины. В течение 2020 года их количество выросло на 300 тысяч.

Об этом пишет 24 канал.

По данным OpenDataBot, в 2020 году украинцы больше всего задолжали за:

коммунальные услуги. Количество таких должников увеличилось на 57 тысяч человек;

кредиты. Численность таких неплательщиков выросла на 157 тысяч человек;

штрафы по делам об админправонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Должников стало больше на 96 тысяч человек;

штрафы по делам об административных правонарушениях увеличились на 70 тысяч.

В Единый реестр должников могут попасть как обычные люди, то есть физические лица, так и юрлица (компании, фирмы и тому подобное).

После того как частным или государственным исполнителям поступает исполнительный лист о задолженности, информация заносится в автоматизированную систему исполнительного производства. Из этой базы она автоматически передается в ЕРД.

В ЕРД вносится информация о тех, кто:

проиграл суд и не выполнил его решение;

не уплатил штраф за нарушение ПДД ;

; имеет долги по выплате алиментов;

вовремя не выплатили кредит. В этом случае банк взыскивает задолженность через нотариуса.

Риски для неплательщика

должнику имеют право отказать в открытии счета в банке. Этот запрет действует с начала 2019 года. В то же время их обязали уведомлять исполнительную службу о попытке открыть текущие счета;

неприятности ждут и должников, которые любят путешествовать. Ведь им «светит» запрет на выезд за границу;

для «членов ЕРД » нотариусы не смогут осуществить ни одной сделки. То есть о продаже или покупке чего-то дорогостоящего придется забыть;

» нотариусы не смогут осуществить ни одной сделки. То есть о продаже или покупке чего-то дорогостоящего придется забыть; блокировка текущих счетов и списание с них долгов в любой момент — еще одна неприятность, которая ждет тех, кого внесли в вышеуказанный реестр.

Доступ к реестру имеет каждый, поэтому информацию могут получить также и кредиторы перед выдачей займа.

Справка Finance.ua:

В Минюсте рассказали, как действовать в случаях, когда получили уведомления от исполнительной службы, однако есть сомнения относительно подлинности такого уведомления.

Раде предлагают приравнять должников за «коммуналку» к алиментщиков.

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