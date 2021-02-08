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Вслед за Tesla о покупке Bitcoin задумались в Twitter

Вслед за Tesla о покупке Bitcoin задумались в Twitter

В Twitter задумываются о том, стоит ли компании покупать Bitcoin на случай, если ей придется совершать транзакции в этой криптовалюте, но решение пока не принято.

Об этом финансовый директор Twitter Нед Сигал сказал в комментарии каналу CNBC.

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Комментируя то, что производитель электромобилей Tesla инвестировал $ 1,5 млрд в Bitcoin, Сигал отметил, что Twitter «внимательно следит за тем, что делают другие компании, чтобы посмотреть, чему можно у них научиться».

«Мы много думали, как могли бы платить сотрудникам, если они попросят получать деньги в криптовалюте, как могли бы платить поставщикам, если они попросят, и нужно ли иметь Bitcoin на балансе, если это произойдет. Мы продолжаем изучать этот вопрос», — сказал Сигал.

«На решение компании будет влиять то, будут ли поступать просьбы о проведении транзакций в криптовалюте. Если спрос на это будет, в Twitter примут решение о том, стоит ли покупать Bitcoin за доллары перед транзакциями или же купить заранее», — пояснил Сигал.

По материалам Финансовая Инициатива ЛвО №8
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