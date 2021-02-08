По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (41,562 млн грн и 58,411 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 31), максимальный курс продажи доллара 28,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94−27,95 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 99,973 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,0000 — 7 777

27,9500 — 30 000

27,9500 — 10 000

27,9500 — 10 000

27,9400 — 120 000

27,9200 — 100 000

27,9200 — 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,9190 — 49 000

27,9200 — 40 000

27,9200 — 10 000

27,9200 — 10 000

27,9200 — 10 000

27,9300 — 50 000

27,9300 — 15 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9537 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,9107 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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