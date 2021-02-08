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Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Эксперты назвали 10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали оригинальный рейтинг Android-смартфонов, составленный по итогам января 2021 года. В отличие от традиционного чарта, в список попали устройства, набравшие больше всего положительных отзывов пользователей, а не виртуальных баллов в тестировании производительности.

Устройством с самым высоким «индексом достаточности», составившим 97,93%, стал Meizu 17 Pro на базе процессора Snapdragon 865.

Второе место занял HUAWEI Mate 40 с чипом Kirin 9000E 5G, результат которого составил 97,89%. Замыкает тройку лидеров с показателем 97,75% прошлогодний Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

В топ-5 также вошли модели HONOR 30 Pro+ (97,52%) и Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (97,22%). Замыкают список Meizu 17 (96,48%), vivo X50 Pro+ (94,85%), HUAWEI P40+ (94%), HUAWEI Mate 30 5G (93,59%) и OPPO Reno5 Pro+ 5G (93,55%).

Примечательно, что в отличие от прошлогоднего рейтинга, из списка полностью исчезли LTE-модели, уступив место гаджетам с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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По материалам ITsider.
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