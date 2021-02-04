Киевляне презентовали мобильное приложение для оплаты коммуналки и передачи показаний счетчиков

В столице заработало мобильное приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и контроля за состоянием расчетов.
Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил генеральный директор «Центра коммунального сервиса» Андрей Щербина.
«Личным кабинетом на сайте «Центра коммунального сервиса» (ЦКС) пользуются более 700 тысяч киевлян. И поскольку потребители требуют от нас новых технических решений и более удобных инструментов, сегодня мы презентуем мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг», – отметил Андрей Щербина.
Мобильное приложение уже доступно для загрузки в App store и Google Play.
Для работы с приложением нужно скачать его, зарегистрироваться, введя личные данные, и после успешной регистрации добавить объект (квартиру).
Ежемесячно по выбранному объекту будут поступать электронные счета, которые можно оплатить за несколько минут.
Пользователи приложения могут рассчитаться за потребленные жилищно-коммунальные услуги без комиссии карточкой киевлянина.
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