Альфа-Банк запустил авторизацию с Дія, сервис check.gov.ua и онлайн-кредит наличными

Альфа-Банк Украина выпустил первое в 2021 году большое обновление цифрового банка Sense SuperApp. Теперь стать клиентом Альфы стало еще проще — с помощью приложения Дія. Рассказываем все о новом релизе Sense.
Удаленное открытие счета – теперь с помощью приложения Дія. В ноябре Альфа запустила Sense SuperApp c первой в Украине полноценной видеоидентификацией и возможностью открыть счет за 10 минут через видеочат. После обновления Sense стать клиентом Альфы стало еще проще – благодаря интеграции с приложением Дія.
Для открытия карты новому клиенту Альфа-Банка Украина нужно всего лишь:
И все! После этого цифровая карта сразу активируется в Sense и готова к использованию без ограничений.
Сервис проверки квитанций check.gov.ua. С его помощью пользователи Sense могут проверять квитанции и подтверждать оплату штрафов, государственных и других услуг, а не тратить время на получение бумажных квитанций с мокрой печатью. Эта опция уже доступна клиентам в единой выписке и истории операции по выбранному счету.
Страховка для путешествий. Для пользователей Sense СК “Альфа-Страхование” разработала два специальных пакета страхования для выезжающих за рубеж:
Важно, что оба пакета включают покрытие расходов, связанных с заболеванием Covid-19, понесенных застрахованным лицом за рубежом.
Купить полис тоже очень просто: указать страну, дату выезда, срок пребывания за рубежом и номер загранпаспорта. Все клиентские данные подтянутся автоматически. А еще можно оформить страховку на друга и застраховать свое недвижимое имущество на время поездки.
Онлайн-кредит наличными. Альфа-Банк предлагает клиентам быстрый кредит наличными прямо в Sense SuperApp. Для получения такого кредита клиенту достаточно подать в приложении заявку на кредит на нужную сумму и оперативно получить решение банка.
В конце февраля – еще одно крутое обновление Sense SuperApp и еще больше крутых фишек для физлиц и предпринимателей.
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