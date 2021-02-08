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Как работают «детские» депозиты

Как работают «детские» депозиты

За 2020 год ставки по депозитам снизились почти вдвое. Если в начале года индекс UIRD по депозитам на 12 месяцев в гривне составил 15,18% годовых, в долларах — 2,54%, а в евро — 1,09%, то в конце 2020-го — 8,63%, 1,21% и 0,56% соответственно.

Рассчитывать на изменение тренда пока не приходится: у многих банков — избыточная ликвидность, поэтому в дополнительных ресурсах по высокой цене не нуждаются. Более высокую ставку по валютным вкладам можно получить только по долгим депозитам — на рынке уже предлагают вклады на три, пять и даже десять лет.

Еще одна категория долгих вкладов — «детские» депозиты, объяснил директор департамента маркетинга Креди Агриколь Банка Дмитрий Коваленко:

  • Это вклад, который размещается в пользу ребенка его родителями (усыновителями) или опекунами (законными представителями), другими физическими лицами (родственниками, знакомыми), а также несовершеннолетними лицами, достигшими 14 лет, на свое имя.
  • Депозит оформляется на срок до момента достижения ребенком совершеннолетия, но не менее чем на год и один день.

Основное отличие вклада «Детский” – это возможность досрочного расторжения договора. В таком случае процентный доход по вкладу выплачивается по сниженной процентной ставке.

Впрочем, доходность такого депозита и так очень низкая (пример, у Креди Агриколь Банка это 4,5% в гривне (эта ставка может не покрыть даже инфляцию) и всего 0,01% в долларах и евро. Аналогичный продукт в ОТП Банке, но только в долларах и евро. Максимальный срок — 18 лет.

Доходность «детского» депозита в 0,01% превращает его в «сейф» с ограниченным доступом.

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По материалам Финансовый клуб
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