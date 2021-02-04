Нацбанк возобновляет стресс-тестирование банков

Национальный банк начинает ежегодную оценку устойчивости и возобновляет стресс-тестирование банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Напомним, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 стресс-тестирование банков не проводилось.
Кого и как будут оценивать:
Читайте также: Нацбанк изменил правила использования банковских QR-кодов
Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.
Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).
Перечень банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь банк, ПроКредит банк, Кредобанк, Идея банк, Правэкс Банк, Банк Форвард, ПУМБ, Банк Пивденный, Таскомбанк, Универсал банк, Банк Кредит Днепр, Банк Восток, Мегабанк, А-банк, МТБ банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, Банк Альянс, Банк Львов, Банк Глобус, Аккордбанк.
Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году НБУ обнародует в ближайшее время на своем сайте.
Зачем это? По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 3156 9
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливом6 ч. назад - 1114 7
Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских правВчера, 13:45 - 1735 7
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоВчера, 09:15 - 4295 6
Шмыгаль рассказал о пользе «Большого строительства» для украинской экономикиВчера, 14:29 - 679 5
ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24Вчера, 15:28 - 5643 1
В Украине введут новый вариант карантина5 ч. назад - 3057
Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 2852
В Украине ужесточат ответственность за неуплату налоговВчера, 17:03 - 1982 2
Как найти документ на интересующий вас участок (инфографика)Вчера, 14:00 - 1892
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методПозавчера, 12:10 - 367
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 321
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 673 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1457
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1221