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Нацбанк возобновляет стресс-тестирование банков

Нацбанк возобновляет стресс-тестирование банков

Национальный банк начинает ежегодную оценку устойчивости и возобновляет стресс-тестирование банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 стресс-тестирование банков не проводилось.

Кого и как будут оценивать:

  • оценка устойчивости будет проводиться по состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков;
  • в фокусе — состояние активов банков после прохождения ими активной фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества;
  • оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 банка.

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Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

Перечень банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь банк, ПроКредит банк, Кредобанк, Идея банк, Правэкс Банк, Банк Форвард, ПУМБ, Банк Пивденный, Таскомбанк, Универсал банк, Банк Кредит Днепр, Банк Восток, Мегабанк, А-банк, МТБ банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, Банк Альянс, Банк Львов, Банк Глобус, Аккордбанк.

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году НБУ обнародует в ближайшее время на своем сайте.

Зачем это? По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

По материалам Finance.UA
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