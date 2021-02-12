Во время коронакризиса строительство жилья в Украине сократилось на 18,5%

Объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, строительство инженерных сооружений возросло на 14,8%.
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Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в 2020 году составил 199 млрд гривен. Новое строительство составило 36,1% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 36,9%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,0%.
Как сообщалось ранее, в 2020 году из бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения израсходовали 25,7 млрд грн из предусмотренных 26,2 млрд гривен.
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