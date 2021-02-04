Спутниковый интернет от SpaceX стал доступным для предзаказа в отдельных странах

Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска открылись для предзаказа, пока только в трех странах – Британии, США и Канаде.
Об этом сообщает CNBC.
Ранее технология была доступна только в режиме бета-тестирования, и сейчас начала получать заявки на предварительные заказы. За них придется заплатить около 99 долларов в зависимости от страны.
Потенциальные пользователи Starlink могут ввести свой адрес на веб-сайте компании. Услуга будет предлагаться сначала в США, Канаде и Великобритании.
На сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы “полностью подлежат возмещению”, но мелким шрифтом указывается, что “размещение депозита не гарантирует обслуживания”. SpaceX также добавляет, что “на выполнение заказов может потребоваться 6 месяцев и более”, в зависимости от местоположения пользователей.
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