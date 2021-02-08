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Forbes представил список компаний-миллиардеров, использующих блокчейн

Forbes представил список компаний-миллиардеров, использующих блокчейн

Журнал Forbes назвал 50 компаний с доходом или капитализацией более $1 млрд в год, применяющих в своей деятельности технологию блокчейн.

В обновленный список вошли: криптовалютная биржа Coinbase, Digital Currency Group Барри Силберта, Square Джека Дорси и поставщик аналитического ПО MicroStrategy.

Также в перечень попали китайская технологическая компания Ant Group, автомобильный концерн Daimler, корпорации Boeing, IBM и Microsoft.

В число активно использующих блокчейн издание включило компании Oracle, PayPal, Samsung, Saudi Aramco, Visa и Walmart.

Места в списке достались одному из крупнейших банков Китая Industrial and Commercial Bank of China и Чикагской товарной бирже, которая 8 февраля запустила фьючерсы на Ethereum.

Многие компании-миллиардеры используют блокчейн-решения для корпоративных клиентов — Hyperledger Fabric, Corda, IBM Blockchain, а также вариацию блокчейна Ethereum — Quorum.

В 2019 году в список входили Facebook, Google и Amazon. Однако в новый рейтинг эти компании не попали.

В декабре 2020 года Forbes включил в число наиболее перспективных молодых предпринимателей в области финансов нескольких представителей криптовалютной индустрии. Среди них — разработчик Bitcoin Core Амити Уттарвар, глава биржи криптодеривативов FTX Сэм Бэнкман-Фрид и партнер Paradigm Чарли Нойес.

По материалам internetua.com
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