Украина может получить 90 миллионов долларов займа за вакцинацию от COVID-19

В случае вакцинации 10 миллионов человек из группы риска Украина может получить кредит объемом 30 миллионов долларов от Всемирного банка, общая помощь составит 90 миллионов долларов.
Об этом говорится на сайте Минфина.
Помощь может поступить в рамках проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине” при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка.
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“Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”. Однако следует понимать, что это кредитные средства, а потому их направление должно быть обоснованным и рациональным. Кроме того, мы должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине”, – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Так, был обсужден вопрос поддержки сферы здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, предусматривающий пополнение общего фонда Государственного бюджета. Показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, получивших вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз. Таким образом, при условии проведения вакцинации 10 млн человек из групп риска Украина сможет получить помощь в 30 млн долларов.
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