В Prozorro назвали пять лучших закупок января

Лидерами закупок в системе электронных торгов Prozorro среди госзаказчиков в январе 2021 года стали органы управления Мариуполя и Черновцов, больницы Бердянска и Павлограда, а также Укрпочта.

Об этом говорится в пресс-релизе Prozorro.

Отмечается, что наиболее экономные и эффективные закупки в электронной системе Prozorro в январе 2020 года провели:

Департамент социальной защиты населения Мариупольского городского совета закупал услуги уборки на год. Общая площадь четырех помещений в тендере — 4000 квадратных метров, а ожидаемая стоимость — чуть менее миллиона гривен. Посоревноваться на торгах пришли 10 участников. Финальное предложение победителя — 649 тысяч 990 гривен, это на 33 процента меньше, чем заказчик готов был заплатить;

Укрпочта запланировала закупку дизельного топлива с помощью рамочного соглашения. Отборы провели еще в мае прошлого года и выбрали трех поставщиков с ценой 26−27 гривен за литр. По рамочному соглашению конкурируют в аукционе уже отобранные три поставщика. Они соревновались за право поставлять 250 тысяч литров горючего. В результате цена победителя за литр — 21 гривна 48 копеек;

Бердянское территориальное медицинское объединение закупало металлические противопожарные двери. Всего 8 штук разного размера с ожидаемой стоимостью 120 тысяч гривен;

Управления образования Черновицкого городского совета покупало 170 тысяч килограммов хлеба и батона почти на 4,5 миллиона гривен. На торги пришли 4 участника и аукцион сбил предложения главных конкурентов почти на миллион гривен. Интересно, что победитель аукциона, ООО Ротарь предложил продать хлеб за миллион гривен ровно. Но не предоставил обоснования аномально низкой цены. Поэтому договор подписали со следующим участником, Черновицким хлебокомбинатом. Его предложение — 2,6 миллиона, то есть около 15 гривен за килограмм;

Павлоградская больница интенсивного лечения покупала дезинфицирующие средства для рук и медицинских инструментов на 70 тысяч гривен. На аукционе соревновались 5 участников. И дальше произошло то, что бывает только в 15% случаев: первое предложение победителя ООО «Фартунат» было не самым маленьким, но ему все же удалось одержать победу с аномально низкой ценой в 16 тысяч. Но ООО «Фартунат» смогло его объяснить — попыткой выйти на новый региональный рынок. Якобы, предложенная цена ниже, чем они продают обычно, однако они готовы на это пойти ради новых клиентов.