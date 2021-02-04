В январе граждане подали 13 тыс. деклараций об имущественном состоянии

Гражданами Украины уже в январе 2021 года подано 13 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларированы полученные в 2020 году доходы на общую сумму 2,8 млрд грн. Сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенная к уплате, составляет 90 млн грн, сумма военного сбора — 12,7 млн гривен.
Об этом сообщает ГНС.
Наиболее активно декларируют доходы жители Кировоградской области и г. Киева — ими подано по 1,4 тыс. деклараций.
Наибольший удельный вес в структуре задекларированных облагаемых доходов приходится на доходы, полученные в виде наследства (подарков) — 446 млн грн, другие доходы — 462 млн грн и иностранные доходы — 124 млн гривен.
Доходы в сумме свыше 1 миллиона задекларировали 336 человек. Наибольшие суммы налогооблагаемых доходов и налоговых обязательств к уплате определены в декларациях жителей Полтавской и Сумской областей: с иностранного дохода и дохода от продажи инвестиционного актива ими задекларировано к уплате почти по 10 млн гривен.
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