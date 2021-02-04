Что является базой начисления ЕВ за себя для ФЛП на общей системе налогообложения

Базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за себя для физических лиц — предпринимателей на общей системе налогообложения, является сумма дохода (прибыли), полученной от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц.
Об этом пишет ГНС на странице в Facebook.
При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).
В случае если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, такой плательщик имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», и не может быть меньше размера минимального страхового взноса.
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