Что является базой начисления ЕВ за себя для ФЛП на общей системе налогообложения

Базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за себя для физических лиц — предпринимателей на общей системе налогообложения, является сумма дохода (прибыли), полученной от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц.

Об этом пишет ГНС на странице в Facebook.

При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

В случае если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, такой плательщик имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», и не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики ранее рассказали, что налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют, но работают над тем, чтобы налогов было меньше.

С 1 января 2021 года для физических лиц — предпринимателей изменили порядок ведения учета доходов и расходов.