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Что является базой начисления ЕВ за себя для ФЛП на общей системе налогообложения

Что является базой начисления ЕВ за себя для ФЛП на общей системе налогообложения

Базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за себя для физических лиц — предпринимателей на общей системе налогообложения, является сумма дохода (прибыли), полученной от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц.

Об этом пишет ГНС на странице в Facebook.

При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

В случае если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, такой плательщик имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», и не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики ранее рассказали, что налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют, но работают над тем, чтобы налогов было меньше.
  • С 1 января 2021 года для физических лиц — предпринимателей изменили порядок ведения учета доходов и расходов.
  • С 1 января 2021 года отменено требование для плательщиков единого налога по регистрации Книги в налоговых органах. При этом, плательщикам не нужно подавать какие-либо заявления или уведомления в контролирующий орган об отмене регистрации книг, которые были зарегистрированы в 2020 году.

Как закрыть ФЛП

По материалам Finance.UA
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