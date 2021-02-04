До конца года Минздрав планирует дать возможность всем желающим бесплатно вакцинироваться

Министерство здравоохранения рассчитывает обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех граждан до конца 2021 года.
Об этом во время программы «Свобода слова» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте также: За деньги сделать прививку от COVID можно будет вне очереди — Степанов
«Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам (мы говорим именно о доступе к вакцинам, поскольку у нас вакцинация добровольная), хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа — это граждане, которые входят в разные группы риска, либо по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те, у которых есть сопутствующие заболевания», — сказал Степанов.
Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит в середине февраля 117 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer. Также в феврале ожидается поставка вакцины компании AstraZeneca. Минздрав рассчитывает, что будет поставлено около 1 миллиона доз этой вакцины.
Согласно плану вакцинации, который обнародовал Кабинет министров, на первом этапе, в феврале-апреле, будут провакцинированы 367 000 медицинских работников, работников больниц, которые лечат больных COVID-19, военных из зоны операции объединенных сил.
В общем планы на вакцинацию следующие:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 2542 18
Процедуру регистрации места проживания изменят3 ч. назад - 1239 6
СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грнВчера, 12:31 - 859 5
ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»Вчера, 15:45 - 856 4
Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 — ReutersВчера, 10:32 - 1028 3
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)Вчера, 16:02 - 6593 1
Стала известна зарплата главы НБУ в январеВчера, 20:42 - 2753
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 2542 18
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 1473
Сколько в Украине работающих пенсионеров3 ч. назад - 1239
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 216
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 278
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 617 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1356
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1148