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До конца года Минздрав планирует дать возможность всем желающим бесплатно вакцинироваться

До конца года Минздрав планирует дать возможность всем желающим бесплатно вакцинироваться

Министерство здравоохранения рассчитывает обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех граждан до конца 2021 года.

Об этом во время программы «Свобода слова» сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам (мы говорим именно о доступе к вакцинам, поскольку у нас вакцинация добровольная), хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа — это граждане, которые входят в разные группы риска, либо по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те, у которых есть сопутствующие заболевания», — сказал Степанов.

Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит в середине февраля 117 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer. Также в феврале ожидается поставка вакцины компании AstraZeneca. Минздрав рассчитывает, что будет поставлено около 1 миллиона доз этой вакцины.

Согласно плану вакцинации, который обнародовал Кабинет министров, на первом этапе, в феврале-апреле, будут провакцинированы 367 000 медицинских работников, работников больниц, которые лечат больных COVID-19, военных из зоны операции объединенных сил.

В общем планы на вакцинацию следующие:

  • в апреле-мае — 1,9 миллиона медиков первичной помощи и людям в возрасте от 80 лет;
  • в мае-июне — 363 тысячи всех других, оказывающих медицинскую помощь;
  • в июне-июле — 2,9 миллиона человек в возрасте 70−79 лет;
  • в июле-августе — 640 тысяч сотрудников структуры государственной безопасности;
  • в августе-сентябре — 2,3 миллиона человек в возрасте 65−69 лет;
  • в сентябре-октябре — 1,4 миллиона работников сферы образования;
  • в октябре-ноябре — 2,8 миллиона человек в возрасте 60−64 года;
  • в ноябре-декабре — 1,7 миллиона человек из других категорий.

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По материалам УКРИНФОРМ
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