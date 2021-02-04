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Портал Reddit привлек $250 млн и удвоил свою оценку до $6 млрд

Портал Reddit привлек $250 млн и удвоил свою оценку до $6 млрд

Социальный новостной сайт Reddit привлек $250 млн инвестиций в раунде Е от существующих и новых инвесторов. Как сообщает TechCrunch, это увеличило оценку компании до $6 млрд, тогда как в 2019 году инвесторы оценивали ее в $3 млрд.

Последний раунд финансирования компании состоялся после возобновления общественного внимания к сайту, который окрестил себя “главной страницей интернета” из-за роли, которую Reddit сыграл в недавнем стремительном росте (и последующем резком падении) стоимости акций GameStop.

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«Мы решили, что сейчас самое время для стратегических инвестиций в Reddit, включая видео, рекламу, товары народного потребления и выход на международные рынки», – говорится в сообщении в блоге компании.

В целом за 16 лет существования Reddit собрала около $800 млн, включая раунд D под руководством Tencent на $300 млн долларов в феврале 2019 года.

Привлеченные средства пойдут на стратегические инвестиции и на создание и совершенствование методов общения на платформе. Кроме того, Reddit запланировал удвоить штат сотрудников.

По материалам Mind
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