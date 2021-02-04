Жилищные госпрограммы: кто и на каких условиях может претендовать

Покупка собственного жилья для большинства украинцев является неподъемной тратой. Квартирный учет, на котором сейчас, по данным Госстата, состоит более 657 тысяч человек, тоже не дает никаких гарантий на получение жилья.

Как вариант, есть государственные жилищные программы, которые действуют для определенных категорий украинцев. Какие программы работают, кто имеет право и на каких условиях воспользоваться ими, рассказывает «Слово и дело».

С 2018 года работает программа «Доступное жилье». Воспользоваться ею могут граждане или семьи, которые стоят на учете по улучшению жилищных условий, в течение 3 лет не имели в собственности жилья или имели площадью менее 13,65 квадратных метров.

В рамках этой программы государство компенсирует часть стоимости жилья. Для обычных граждан компенсация составляет 30% от стоимости, для инвалидов войны, участников войны на Донбассе и переселенцев – 50%.

Еще несколько государственных программ предусматривают предоставление кредитов на жилье. Категории граждан, которые могут воспользоваться программой «Доступное жилье», могут еще получить льготные займы на квартиру. Кредитная ставка – 3% годовых, срок возврата – до 20 лет.

Для молодежи действует программа льготных кредитов за счет средств уставного капитала «Госмолодежьжилье». Воспользоваться программой могут молодые семьи или одинокие украинцы до 35 лет, граждане, стоящие на учете на улучшение жилищных условий. Или те, у кого в собственности жилье площадью менее 13,65 квадратов. Кредиты даются на строительство или покупку жилья по ставке 14,1% годовых со сроком возврата до 30 лет. Сумма кредита составляет до 90% стоимости жилья.

Более 20 лет в Украине работает программа индивидуального жилищного строительства на селе «Свой дом». Она рассчитана на граждан, которые живут или хотят жить в сельской местности, работают в сельской местности, будут строить/реконструировать/покупать жилье в деревне. Кредитная ставка по этой программе – 3% годовых, для многодетных семей – 0%. Срок возврата – до 20 лет, для молодых семей – до 30.

Кредиты дают на строительство нового жилья до 400 тысяч гривен, на покупку жилья – до 300 тысяч, на реконструкцию или достройку – до 250 тысяч, на сооружение инженерных сетей – до 100 тысяч гривен.



инфографика: “Слово и дело»