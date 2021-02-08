Ипотека под 7%: подводные камни и чем заменить такой кредит

Украинцам с марта обещают ипотеку под 7%. Государство будет компенсировать банкам ставки таким образом, чтобы тот, кто берет кредит, платил максимум 7%. Программа рассчитана на тех, кто не в состоянии купить или взять жилье в ипотеку на коммерческих условиях, говорят в Минфине.
Об этом пишет сайт Сегодня.
Риски ипотеки под 7%
Выдачу ипотеки в Украине сейчас тормозит в основном проверка происхождения доходов, говорит президент девелоперской компании Игорь Никонов: «Ты должен доказать, откуда у тебя деньги, что очень сложно. Потому что подтверждающие документы есть далеко не у всех. Также нужно показать официальный доход. А многие часть зарплаты получают неофициально, и поэтому не могут доказать, что в состоянии обслуживать кредит».
Сейчас государство гарантирует компенсацию части ипотечной ставки из госбюджета, пока действует договор, вплоть до 20 лет. Но, возмещать из казны готовы лишь до половины рыночной ставки — то есть с условием, что она не поднимется выше 14%. А исключать этого никак нельзя.
«При среднем сценарии мы вернемся к тем ставкам, которые были полтора года назад. Это от 17 до 20%», — прогнозирует банкир Руслан Спивак.
Еще худший сценарий: программу могут вовсе закрыть из-за нехватки денег в госбюджете. И тогда заемщику придется платить по полной, то есть по рыночным ставкам.
Альтернативная программа:
Еще один сюрприз от правительства — аренда с правом выкупа. «Финансовый лизинг — это дополнительный инструмент, который предусматривает, что право собственности на квартиру переходит к арендатору в момент полной оплаты», — анонсирует заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
То есть человек снимает квартиру, а оплата аренды засчитывается как выплаты по кредиту. Оформлять такие договоры планируют под 5% годовых на срок до 20 лет. В случае неплатежеспособности из соглашения можно выйти и ничего не потерять. В отличие от ипотеки.
«Идея лизинга жилья для социальных категорий — это идеальный вариант. Он может быть экономически целесообразным, когда нельзя создать фонд, который бы строил жилье. Такая программа была бы очень востребована», — считает эксперт рынка недвижимости Ольга Соловей.
Но есть одна проблема: чтобы сдавать такое жилье в аренду с последующим выкупом, государство должно его сначала приобрести. То есть выкупить или построить. А значит — вложить миллиарды. Откуда их взять, правительство пока не решило.
Ранее в Минфине рассказали несколько важных моментов относительно доступных кредитов на жилье. Кто сможет купить жилье по доступной ипотеке? Программа будет доступна лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Витренко сказал, за счет чего Украина пополняет дефицит угляВчера, 06:18 - 1447 10
Зеленский в январе получил менее тысячи долларов зарплатыВчера, 11:15 - 749 10
Искусственный интеллект в Украине заменит судьюВчера, 14:45 - 1414 8
В ЕС назвали главную реформу, которой Украине следует уделять вниманиеВчера, 10:35 - 773 6
В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу7 ч. назад - 4157 5
Изменены правила подтверждения трудового стажа для пенсии (инфографика)Вчера, 21:02 - 11141
В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу7 ч. назад - 4157 5
«Спящим» ФЛП продлили срок списания ЕСВ: кто может воспользоватьсяВчера, 19:01 - 4114
Эксперт подсчитал, сколько должна зарабатывать украинская семья6 ч. назад - 2884
Мобильная версия Google Chrome получит новую важную функциюВчера, 22:47 - 2046
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)Вчера, 12:10 - 280
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 687
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 399
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 807 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1707