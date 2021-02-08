Ипотека под 7%: подводные камни и чем заменить такой кредит

Украинцам с марта обещают ипотеку под 7%. Государство будет компенсировать банкам ставки таким образом, чтобы тот, кто берет кредит, платил максимум 7%. Программа рассчитана на тех, кто не в состоянии купить или взять жилье в ипотеку на коммерческих условиях, говорят в Минфине.

Об этом пишет сайт Сегодня.

Риски ипотеки под 7%

Выдачу ипотеки в Украине сейчас тормозит в основном проверка происхождения доходов, говорит президент девелоперской компании Игорь Никонов: «Ты должен доказать, откуда у тебя деньги, что очень сложно. Потому что подтверждающие документы есть далеко не у всех. Также нужно показать официальный доход. А многие часть зарплаты получают неофициально, и поэтому не могут доказать, что в состоянии обслуживать кредит».

Сейчас государство гарантирует компенсацию части ипотечной ставки из госбюджета, пока действует договор, вплоть до 20 лет. Но, возмещать из казны готовы лишь до половины рыночной ставки — то есть с условием, что она не поднимется выше 14%. А исключать этого никак нельзя.

«При среднем сценарии мы вернемся к тем ставкам, которые были полтора года назад. Это от 17 до 20%», — прогнозирует банкир Руслан Спивак.

Еще худший сценарий: программу могут вовсе закрыть из-за нехватки денег в госбюджете. И тогда заемщику придется платить по полной, то есть по рыночным ставкам.

Альтернативная программа:

Еще один сюрприз от правительства — аренда с правом выкупа. «Финансовый лизинг — это дополнительный инструмент, который предусматривает, что право собственности на квартиру переходит к арендатору в момент полной оплаты», — анонсирует заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

То есть человек снимает квартиру, а оплата аренды засчитывается как выплаты по кредиту. Оформлять такие договоры планируют под 5% годовых на срок до 20 лет. В случае неплатежеспособности из соглашения можно выйти и ничего не потерять. В отличие от ипотеки.

«Идея лизинга жилья для социальных категорий — это идеальный вариант. Он может быть экономически целесообразным, когда нельзя создать фонд, который бы строил жилье. Такая программа была бы очень востребована», — считает эксперт рынка недвижимости Ольга Соловей.

Но есть одна проблема: чтобы сдавать такое жилье в аренду с последующим выкупом, государство должно его сначала приобрести. То есть выкупить или построить. А значит — вложить миллиарды. Откуда их взять, правительство пока не решило.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минфине рассказали несколько важных моментов относительно доступных кредитов на жилье. Кто сможет купить жилье по доступной ипотеке? Программа будет доступна лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий: