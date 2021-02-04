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Депутаты планируют упростить процедуру присоединения к электросетям

Депутаты планируют упростить процедуру присоединения к электросетям

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям № 5009 от 03.02.2021. Инициаторы законопроекта считают упрощение процедуры присоединения к электросетям ключевым компонентом борьбы с коррупцией.

В сообщении отмечается, что проектом закона предлагаются следующие положения:

1. Предусмотреть возможность разработки проектов землеустройства относительно отведения земельных участков из земель государственной и коммунальной собственности в пользование для размещения и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры без получения у органов исполнительной власти или местного самоуправления разрешения на его разработку.

2. Предусмотреть применение принципа молчаливого согласия при утверждении соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления проектов землеустройства по отводу земельных участков и предоставлении их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры.

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3. Сократить срок внесения изменений в сведения Государственного земельного кадастра до одного дня и урегулировать вопросы предоставления отказов в государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре.

4. Определить четкую и прозрачную процедуру заключения договора об установлении земельного сервитута на земельных участках государственной и коммунальной собственности.

5. Установить, что разработка и согласование проектной документации линейной части присоединения электроустановок заказчика мощность до 1 МВт, отвода земельных участков для их размещения осуществляется исключительно оператором систем распределения.

6. Отменить необходимость согласования материалов топографо-геодезических работ с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

7. Отменить необходимость проведения оценки экологического воздействия при строительстве кабельных линий.

Также депутаты хотят ввести механизм «единого окна» для подачи заказчиками и разработчиками проектной документации на строительство, реконструкцию и/или техническое переоснащение электрических сетей.

По материалам Судебно-юридическая газета
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