Зеленский поручил создать спецпрограммы подготовки авиаконструкторов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил государственному концерну «Укроборонпром» запустить спецпрограммы подготовки инженеров-авиаконструкторов.

Об этом сообщил Telegram канал Офиса президента.

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Программа будет разработана совместно с Министерством образования и науки и Киевским политехническим институтом.

«В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты „Ан“ для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой! Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад. Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабинету Министров предстоит «разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир».