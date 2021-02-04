Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 — Reuters

Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 после пяти последовательных кварталов спада, при условии, что правительство будет соблюдать ослабление коронавирусных ограничений.

Это показал опрос Reuters.

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Согласно медианному прогнозу украинских аналитиков, опрошенных Reuters, валовой внутренний продукт в январе-марте сократится на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, но потом вырастет на 10,2% во втором квартале от низкой базы.

Издание пишет, что резкий отскок во втором квартале частично связан с низкой базой с 2020 года, когда экономика сократилась на 11,4% в апреле-июне, поскольку ограничения по коронавирусу были особо жесткими.

Более высокая сезонная активность в сельском хозяйстве и строительстве во втором квартале также, скорее всего, будет способствовать экономическому восстановлению, утверждают аналитики.

А средний прогноз 12 аналитиков предполагает рост экономики на 4% в 2021 году.