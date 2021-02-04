Представлен первый в мире летающий гоночный автомобиль

Компания Alauda Aeronautics разработала первый в мире электрический летающий гоночный автомобиль — Airspeeder Mk3. Об этом пишет УНН со ссылкой на New Atlas.
Mk3 собирается начать гонку этого года. Alauda Aeronautics пока строит ряд одинаковых гоночных автомобилей, которые будут служить летучим испытательным стендом, чтобы собирать данные о динамике автомобиля, производительность, безопасность и технологию силовых агрегатов.
Указано, что пилоты будут дистанционно управлять беспилотными летчиками. Электрическая силовая установка Airspeeder Mk3 имеет 96 кВт. Ожидается, что он будет двигаться со скоростью более 120 км/ч.
«Открытие первого в мире полноразмерного электрического летающего гоночного автомобиля является знаковым моментом на заре новой революции мобильности. Именно конкуренция движет прогрессом, и наша гоночная серия ускоряет поступление технологий, которые изменят пассажирские перевозки в чистом воздухе, логистику и даже усовершенствованную авиационную мобильность для медицинского применения», — сказал генеральный директор Alauda Racing Мет Пирсон.
Первые в мире гонки на электрических летающих автомобилях состоятся в 2021, участие примут 10 гонщиков.
В компании говорят, что первый пилотируемый Airspeeder Mk4 будет представлен в 2022 году.
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