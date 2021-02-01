Изменение имени и фамилии: Минюст назвал особенности процедуры

В Украине, согласно Закону, каждый человек, начиная с 16 лет, может по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя или отчество. Однако с согласия родителей это можно сделать и в более раннем возрасте — в 14 лет.

Об этом пишет Минюст

С 14-летнего возраста человек имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей, если:

второй из родителей умер, признан без вести пропавшим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении ребенка;

сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

Если один из родителей против смены отчества ребенка, то спор может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

С заявлением об изменении имени в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать следующие документы:

паспорт и свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (в случае, если заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

свою фотографию;

квитанцию ​​об уплате государственной пошлины.

Отделы ГРАГС рассматривают заявление об изменении имени в 3-месячный срок. Этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца и при наличии на это уважительных причин.

Заключение о возможности изменения имени предоставляет территориальный орган Национальной полиции по месту жительства заявителя.

После получения разрешения заявителю необходимо обратиться в отдел ГРАГС для составления актовой записи об изменении имени или фамилии. Если не сделать этого в течение 3 месяцев без уважительных причин — разрешение потеряет силу.

Когда вам могут отказать в изменении имени:

ведение в отношении заявителя уголовного производства или его пребывание под административным надзором;

при наличии у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

в случае официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

при подаче заявителем ложных сведений.

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