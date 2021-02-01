Изменение имени и фамилии: Минюст назвал особенности процедуры

В Украине, согласно Закону, каждый человек, начиная с 16 лет, может по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя или отчество. Однако с согласия родителей это можно сделать и в более раннем возрасте — в 14 лет.
Об этом пишет Минюст
С 14-летнего возраста человек имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей, если:
Если один из родителей против смены отчества ребенка, то спор может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.
С заявлением об изменении имени в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать следующие документы:
Отделы ГРАГС рассматривают заявление об изменении имени в 3-месячный срок. Этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца и при наличии на это уважительных причин.
Заключение о возможности изменения имени предоставляет территориальный орган Национальной полиции по месту жительства заявителя.
После получения разрешения заявителю необходимо обратиться в отдел ГРАГС для составления актовой записи об изменении имени или фамилии. Если не сделать этого в течение 3 месяцев без уважительных причин — разрешение потеряет силу.
Когда вам могут отказать в изменении имени:
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