Цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительства

Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023—2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве.

Для сравнения, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.

Отреагируют на рост стоимости газа тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Уже в этом году за них придется платить на 16−18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6−9%, а в 2023—2024 годах — от 3 до 5%.

Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому сценарию) и 52% (при оптимистическом). В 2022 году электричество подорожает еще на 15−20%.

«Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15−26%, в 2023 году — на 6,5−15%, а в 2024 — еще на 6,5−10%», — говорится в сценарии правительства.

Справка Finance.ua:

«Нафтогаз» договорился с 29 компаниями о ценах на газ не выше 6,99 грн в феврале.

ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Трейдинг“» заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством цене — не выше 6,99 грн за кубометр. Еще 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

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