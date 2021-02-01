Цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительства

Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023—2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.
Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве.
Для сравнения, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.
Отреагируют на рост стоимости газа тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Уже в этом году за них придется платить на 16−18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6−9%, а в 2023—2024 годах — от 3 до 5%.
Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому сценарию) и 52% (при оптимистическом). В 2022 году электричество подорожает еще на 15−20%.
«Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15−26%, в 2023 году — на 6,5−15%, а в 2024 — еще на 6,5−10%», — говорится в сценарии правительства.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИВчера, 15:15 - 6465 35
Цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительстваОколо часа назад - 413 6
Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными4 ч. назад - 345 6
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис4 ч. назад - 5584 6
В Украине предлагают изменить процедуру перерегистрации автомобиляВчера, 14:02 - 8965 6
Украинцев ждет еще одно повышение тарифов — СМИВчера, 15:15 - 6465 35
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервис4 ч. назад - 5584 6
В Украине запустят ипотечное кредитование под 7% (сроки)Вчера, 15:00 - 2853 2
Dragon Capital дал прогноз курса гривны на конец годаВчера, 16:03 - 2476
Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)6 ч. назад - 2341 5
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбитуВчера, 10:55 - 102
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)Позавчера, 15:33 - 325
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 853
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 884
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1663