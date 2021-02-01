Дело «Укрнафты» на 6 млрд долларов: Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров «Укрнафты» (три офшорные компании, связанные с Игорем Коломойским), которые хотели взыскать с государства Украина более 6 млрд долларов и проценты, начисленные на эту сумму.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов США и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью», — подчеркнул министр.

«Еще в 2015 году три кипрские оффшорные компании („Littop Enterprises Limited“, „Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited“), конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов, Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина. Все три истца являются акционерами ПАО „Укранфта“ и владеют 40,1009% акций указанной компании. Взыскать с государства истцы требовали, мягко говоря, немало: более 6 шести миллиардов долларов США и проценты, начисленные на эту сумму», — напомнил ход процесса Малюська.

По его словам, вынесение решения Стокгольмским арбитражем несколько раз откладывалось.

«Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это произошло — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 миллиардов», — подчеркнул он.

«Нафтогаз Украины» принадлежит 50% + 1 акция «Укрнафты». Группе компаний, связанных с бывшими акционерами «ПриватБанка», среди которых в частности Игорь Коломойский — около 42% акций.

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа «Приват» управляет «Укрнафтой» с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003—2007 годах).

Справка Finance.ua:

Миноритарные акционеры ПАО «Укрнафта» (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые принадлежат группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.