Андрей Дубас: специализированный финансовый суд в Украине. Для чего?

На днях глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по созданию специализированного финансового суда.
Такой шаг, в частности, поможет сократить процент неуплаченных (неработающих) кредитов с нынешних 42% до 24%. Ведь следует сразу заметить, что весомую долю в объеме неуплаченных кредитов занимают кредиты, выданные государственными банками до 2014 года, и которые в свое время имели серьезные проблемы с возвратом.
На это влиял политический фактор: займы выдавались предприятиям, которые имели отношение к определенному должностному лицу или политику, и, как следствие, кредит не погашался вообще. Заемщики находили пробелы в несовершенном законодательстве, благодаря которым все судебные дела сводились на нет.
Кроме того, высокая доля неработающих кредитов связана с тем, что стандарты оценки платежеспособности заемщиков в те годы были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.
Если же посмотреть на банковскую систему без учета статистики невозвращенных кредитов, предоставленных государственными банками, то ситуация в Украине с неработающими кредитами не такая уж и плохая – она колеблется в пределах 10%.
В период с 2014 по 2017 год происходила активная фаза реформирования банковской системы. Один из позитивных шагов на этом пути – постановление НБУ № 351, которое регулирует основные принципы и механизмы выдачи кредитов.
Сегодня НБУ продолжает совершенствовать регулирование и надзор за деятельностью банковского сектора путем внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.
В частности в части усиления требований к приемлемости залога, которая учитывается при расчете размера кредитного риска и тому подобное.
Поэтому банки относятся к таким шагам очень серьезно, да и предприниматели уже ответственнее подходят к процессу получения займа – корректно рассчитывают свои бизнес-модели.
Конечно, нужно и дальше работать над снижением доли неработающих кредитов. Сейчас есть перечень вопросов, требующих урегулирования. И первоочередная задача – это защита прав кредиторов. Поскольку повышение уровня защиты прав кредиторов позволит Украине подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности.
Ведь кредитор хочет быть защищенным и уверенным, что его инвестиции будут возвращены.
Со своей стороны заемщик, получающий кредит, должен четко понимать всю ответственность и недопустимость повторения истории, которая была до 2014 года.
К сожалению, украинская судебная система несовершенна и нуждается в реформировании. Существует много резонансных скандалов, как из-за несовершенства украинской судебной системы происходят неправомерные действия по рассмотрению различных судебных дел. ВАКС – это удачный пример создания специализированного суда.
Было несколько мнений, какую именно институцию сейчас стоит создать. Мы склоняемся, что лучше сделать именно специализированный суд.
Часть дел других судов перейдет к новому, а это будет способствовать разгрузке судебной системы и улучшению объективности рассмотрения исков. Замечу, что такой суд должен защищать не только права кредиторов, но и потребителей финансовых услуг.
Впрочем, сейчас есть большая проблема по защите прав кредиторов. Если же часть дел от действующих судов отойдет к новому спецсуду, созданному по лучшим международным примерам, то это улучшит уровень защиты кредиторов и повысит место Украины во всех мировых рейтингах.
По моему убеждению, банки заинтересованы в создании такого действенного механизма, который позволит иметь уверенность, что в случае невозврата кредита банк будет гарантированно защищен от всевозможных противоправных действий с использованием различных инструментов, которые заемщики могут найти в действующем законодательстве.
Реформа банковской системы дает четко понять, что кредиты должны быть обеспечены ликвидным залогом. Заемщики должны иметь положительную кредитную историю и понятную бизнес-модель проекта.
Благодаря такому механизму потребители финуслуг будут понимать, что история, которая была до 2014 года, не повторится, и заем будет возвращен.
В противном же случае залог перейдет к кредитору для погашения выданного займа. Потребители финансовых услуг должны об этом помнить.
Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков
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