Компания Payoneer ($3,3 млрд) выходит на биржу через слияние с SPAC

Компания Payoneer станет публичной путем слияния с SPAC-компанией FTAC Olympus Acquisition Corporation. Стоимость компании после закрытия сделки оценивается в $ 3,3 млрд. Слияние также содержит $ 300 млн частных инвестиций в публичный капитал.
3 февраля 2020 глобальная платежная платформа Payoneer объявила о выходе на биржу путем слияния с FTAC Olympus Acquisition Corporation (NASDAQ: FTOCU) — специализированной компанией для поглощений, или SPAC. Такой способ выхода на фондовый рынок — альтернатива длительной и дорогой процедуре IPO. SPAC-компании создаются специально для вывода непубличного предприятия на биржу и проходят IPO до потенциального слияния.
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Ожидается, что сделка будет закрыта в первые 6 месяцев 2021 года. После завершения реорганизации созданная холдинговая компания будет переименована в Payoneer Global Inc. При этом руководство Payoneer продолжит возглавлять компанию. Стоимость компании после закрытия сделки оценивается в $ 3,3 млрд.
Соглашение также содержит $ 300 млн частных инвестиций от Wellington Management, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton и других компаний. Ожидается, что после реорганизации на балансе Payoneer будет примерно $ 563 млн. Это обеспечит значительную гибкость капитала для продолжения органического и неорганического роста. В 2021 компания ожидает получить выручку в размере $ 432 млн.
За 2020 год платформа Payoneer обработала платежи на сумму более $ 44 млрд.
«Выход на биржу предоставит значительные финансовые ресурсы, которые помогут ускорить инвестиции в нашу платформу, расширить пакет продуктов и еще больше улучшить качество обслуживания клиентов. Payoneer станет публичной компанией после завершения сделки. Мы будем продолжать держать наших клиентов, заказчиков и партнеров в курсе всех будущих новостей», — отметил Скотт Галит, CEO Payoneer.
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