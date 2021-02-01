В Украине могут ввести графики аварийного отключения света

В Украине сохраняется критическая ситуация с запасами угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС). Несмотря на падение до рекордного минимума еще в январе, они продолжают сокращаться и дальше.

Сложившаяся ситуация угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. В связи с этим в стране могут ввести в действие графики аварийного прекращения электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно данным НЭК «Укрэнерго», с ноября 2020-го по январь 2021 года включительно запасы топлива на складах ТЭС уменьшились в 5,7 раза — до 436,8 тыс т. При этом 48% запасов угля сосредоточены только на двух станциях — Луганской и Славянской.

В конце января в «Укрэнерго» решили разобраться в причинах, которые привели к такой ситуации, и призвали НКРЭКУ принять решение о проведении внеплановых невыездных проверок «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго». Регулятор одобрил их 25 января. Инспекторы хотят выяснить, насколько ТЭС обеспечены резервом необходимого топлива для работы в этом отопительном периоде.